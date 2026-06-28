亂發淹水慰問金？蔣萬安：從寬、從優、從速原則 區公所核實處理

米克拉颱風外圍環流挾帶豐沛雨量，台北市內湖上周多處嚴重淹水，不過傳出內湖災民慰問金亂發？有淹水戶沒領到、4樓住戶領到了？北市長蔣萬安說，內湖區公所已有清楚說明，這一次慰問金、還有補助金發放，就是從寬、從優、從速的原則進行，也一定會核實工作，這部分區公所都會處理。

另外，對於北市府推動AI防洪系統，但是水利處的官方LINE好友，遭質疑只有2千多人訂閱，民進黨北市長參選人沈伯洋批評市府AI防洪淪口號？

蔣萬安今出席「第十二屆『羽您有約』全國校長暨北市學生家長會聯合會羽球公益賽」開幕典禮回應，APP部分水利處有一個「戀戀水綠」APP；北市府災防辦也有推播的系統；民政局也透過民政體系也有推播的系統；還有媒體事務組也會定期的將整個重要的訊息傳遞出去。

蔣說，北市府當然也會要求水利處特別針對低窪有山坡地方、易淹水等這種風險高地方的住戶、民眾多多訂閱戀戀水綠APP。