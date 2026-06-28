快訊

伊朗外交部開罵！譴責美軍違反停火 痛批「背信是美國本性」

聽新聞
0:00 / 0:00

亂發淹水慰問金？蔣萬安：從寬、從優、從速原則 區公所核實處理

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北市長蔣萬安今出席「第十二屆『羽您有約』全國校長暨北市學生家長會聯合會羽球公益賽」開幕典禮。記者林麗玉／攝影
北市長蔣萬安今出席「第十二屆『羽您有約』全國校長暨北市學生家長會聯合會羽球公益賽」開幕典禮。記者林麗玉／攝影

米克拉颱風外圍環流挾帶豐沛雨量，台北市內湖上周多處嚴重淹水，不過傳出內湖災民慰問金亂發？有淹水戶沒領到、4樓住戶領到了？北市長蔣萬安說，內湖區公所已有清楚說明，這一次慰問金、還有補助金發放，就是從寬、從優、從速的原則進行，也一定會核實工作，這部分區公所都會處理。

另外，對於北市府推動AI防洪系統，但是水利處的官方LINE好友，遭質疑只有2千多人訂閱，民進黨北市長參選人沈伯洋批評市府AI防洪淪口號？

蔣萬安今出席「第十二屆『羽您有約』全國校長暨北市學生家長會聯合會羽球公益賽」開幕典禮回應，APP部分水利處有一個「戀戀水綠」APP；北市府災防辦也有推播的系統；民政局也透過民政體系也有推播的系統；還有媒體事務組也會定期的將整個重要的訊息傳遞出去。

蔣說，北市府當然也會要求水利處特別針對低窪有山坡地方、易淹水等這種風險高地方的住戶、民眾多多訂閱戀戀水綠APP。

豪雨 淹水

延伸閱讀

蔣萬安指淹水批評要本於事實？沈伯洋今舉「5大事實」回擊

沈伯洋舉5大事實批評內湖淹水 殷瑋反諷：Puma老師的問A答B小教室

內湖淹水因時雨量100.5毫米？沈伯洋質疑：數字跟中央氣象署對不起來

水蓮長在水裡不怕水？柯志恩被罵慘了 美濃專業農民來解答

相關新聞

居民急撤 花蓮堰塞湖紅色警戒

連日豪雨成災，林業保育署昨中午發布花蓮萬里溪紅色警戒，中央災害應變中心同步開設，下游保全戶一八五人前天因警報解除一度返家過夜，昨再度配合強制撤離，打包行李搬進安置所；萬榮鄉萬榮村、明利村，鳳林鎮長橋里、森榮里、鳳信里、山興里昨中午起至今停班停課。

今天降雨趨緩 周三氣候回穩

隨鋒面慢慢遠離，台灣周遭環境水氣逐漸減少，不過中央氣象署表示，今南部地區整日仍有不定時陣雨、雷雨可能，其餘地區要留意午後局部大雨。周三後隨太平洋高壓西伸，各地將回復典型夏季天氣型態。

卓揆喊話盡速通過治水預算 藍批甩鍋

行政院長卓榮泰昨赴南部勘災，視察屏東內埔中林排水改善工程。卓揆喊話立法院，盡速通過今年度中央政府總預算，其中「四年一千億治水計畫是新項目，要通過才能展開」。出席勘災的國民黨立委蘇清泉說，立法院沒有卡預算，「不要把這鍋甩給我們，很沉重」。

花蓮堰塞湖警戒 居民回家1晚又撤

花蓮萬里溪堰塞湖前天下午四時一度解除黃色警戒，昨上午起接連發布黃色、紅色警戒，下游鳳林鎮、萬榮鄉百餘名保全戶回家才睡一晚，昨早又得打包行李撤離。居民擔心堰塞湖不除，未來只要有點風吹草動，就得一直打包、撤離，「日子恐怕難過了」。

蝴蝶谷4死…現場目擊突傳巨響 落石砸人

連日大雨，台中市和平區蝴蝶谷瀑布步道一點四公里處，昨天下午三時許大量落石崩落，一支十六人登山隊五人遭砸中，二女二男共四團員當場失去生命跡象，遺體連夜送下山待相驗。林保署台中分署麗陽工作站表示，不排除近日雨勢過大造成土石崩落，詳細原因仍待調查。

暴雨傷農…中部蔬菜估損7成 菜價上漲

豪雨掃過中部重要蔬菜產區，雲林二崙、西螺昨清晨六小時降雨量逾二百毫米，多處農田、菜園積水，菜農初估蔬菜損失恐逾七成，短期菜價將有明顯漲幅。彰化菜農表示，水傷蔬菜賣相不佳，等都採收後菜價將上漲，溪湖、埔鹽等青蔥產地，昨批發價每公斤已漲十元至八十元，未來恐再現百元蔥價。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。