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豪雨後慎防類鼻疽等傳染病 南市衛生局：清理家園做好防護

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
受米克拉颱風外圍環流影響，導致南部地區近期多處積淹水，台南市政府衛生局今呼籲，民眾清理家園及外出時務必做好個人防護，並注意飲食及飲水衛生。圖／本報系資料照片
受米克拉颱風外圍環流影響，導致南部地區近期多處積淹水，台南市政府衛生局今呼籲，民眾清理家園及外出時務必做好個人防護，並注意飲食及飲水衛生。圖／本報系資料照片

受米克拉颱風外圍環流影響，導致南部地區近期多處積淹水，台南市政府衛生局表示，災後民眾若接觸汙水、污泥或受污染環境，恐增加感染類鼻疽、鉤端螺旋體病、破傷風及腸道傳染病等風險，呼籲民眾清理家園及外出時做好個人防護，並注意飲食及飲水衛生。

衛生局表示，清理積淹水或汙泥時，切勿赤腳或穿拖鞋作業，應穿著雨鞋或防水長靴，並配戴防水手套及口罩，避免遭生鏽鐵釘、鐵片刺傷，也可降低吸入受污染塵土及飛沫的機會；糖尿病、慢性肺病、肝病、腎病、癌症患者及免疫功能低下等高風險族群，感染後較易演變為重症，更應提高警覺。

衛生局提醒，豪雨後若蓄水池遭汙染，應先徹底清洗、消毒，再重新蓄水，飲用前務必煮沸；泡水或解凍過久的食物則應立即丟棄，以免引發食物中毒或腸胃感染，居家環境則可使用稀釋漂白水進行清潔消毒，餐具及廚具務必採煮沸或漂白水浸泡後，再以清水沖洗乾淨。

衛生局也強調，豪雨過後是類鼻疽、鉤端螺旋體病及破傷風的好發期，民眾若出現發燒、呼吸道或腸胃道等疑似症狀，應儘速就醫，並主動告知曾接觸汙水、汙泥等暴露史，以利醫師及早診斷與治療。

此外，環境中若積水容器迅速增加，氣溫又持續炎熱，易提高病媒蚊孳生風險，台南鄰近縣市近期出現本土登革熱病例群聚，不可輕忽，衛生局也說，市府對於登革熱疫情相當重視，提醒民眾雨後應儘快清除家戶內外積水容器，0.5公分積水就可能成為病媒蚊孳生溫床，落實巡倒清刷，才能守護自己與家人健康。

南市府衛生局提醒，民眾雨後應儘快清除家戶內外積水容器，0.5公分積水就可能成為病媒蚊孳生溫床，落實巡倒清刷，才能守護自己與家人健康。圖／南市衛生局提供
南市府衛生局提醒，民眾雨後應儘快清除家戶內外積水容器，0.5公分積水就可能成為病媒蚊孳生溫床，落實巡倒清刷，才能守護自己與家人健康。圖／南市衛生局提供

豪雨 淹水

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