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3天2件溺水 桃園大溪警強化巡邏熱門戲水露營區

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
警方強化巡邏提醒遊客不要接近危險水域。記者鄭國樑／翻攝
警方強化巡邏提醒遊客不要接近危險水域。記者鄭國樑／翻攝

桃園市復興區三天發生兩件戲水溺斃意外，轄區大溪警分局評估大學、高中以下陸續放暑假，天氣炎熱溪流戲水、露營消暑活動增加，為防範溺水，連日在重點溪流水域及露營區巡邏及宣導，同時請民眾提高警覺，禁止在危險水域戲水，共同守護生命安全。

大溪分局保安民防組連日會同溪內派出所，前往小烏來風景區宇內溪上游各露營區，及會同霞雲派出所到霞雲溪沿岸露營區、霞雲瀑布等熱門戲水地點，加強巡邏，並向遊客及露營遊客宣導水域安全觀念，提醒務必遵守戲水安全規範，避免在有警告標示的危險水域戲水，勿心存僥倖，，以免發生憾事。

警方表示，各項水域活動應結伴同行，彼此照應，並事先告知家人活動地點及時間；戲水時避免穿著牛仔褲等易吸水沉重衣物，從事獨木舟、立式划槳（SUP）、浮潛等活動，更應全程正確穿戴救生衣等安全裝備，以降低意外發生風險。

警方道系到露營區向遊客宣導安全戲水觀念。記者鄭國樑／翻攝
警方道系到露營區向遊客宣導安全戲水觀念。記者鄭國樑／翻攝

豪雨 淹水

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