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內湖淹水…大湖公園監視畫面影像消失？北市澄清並還原當日閘門作業

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北市水利處表示，網友提供的監視器畫面截圖，經查證，是由自行介接、擷取公家機關影像，並非北市水利處官方所提供的監控畫面。擷取自網路
北市水利處表示，網友提供的監視器畫面截圖，經查證，是由自行介接、擷取公家機關影像，並非北市水利處官方所提供的監控畫面。擷取自網路

因米克拉颱風外圍環流挾帶豐沛雨量，台北市上周內湖多處淹水。有網友質疑，上周淹水當天，大湖公園監視器畫面出現暫停或影像消失現象，北市水利處表示，網友提供的監視器畫面截圖，經查證，是由自行介接、擷取公家機關影像，並非北市水利處官方所提供的監控畫面。

水利處表示，該網站因自行介接公部門影像，可能因網站主機負載、網路傳輸不穩定、介接異常或系統維護等因素，出現短暫斷訊、延遲或無法顯示畫面的情形。此類狀況僅反映該網站的傳輸或介接問題，並不代表水利處CCTV設備故障、監控系統異常。

水利處強調，平時均有安排人員進行設備維護和監視，凡遇豪大雨或颱風期間，更會派專人監看，如有斷訊或故障發生，本處都會要求廠商盡速修復。

水利處表示，大湖公園防汛閘門的啟閉均有嚴格的標準作業程序（SOP）。6月25日上午，因應氣象最新預報，管理人員已依照機制，分別於上午8時30分及9時15分，依序順利開啟第一道與第二道閘門，防汛設施並無延誤或失效情事。水利處強調，面對極端氣候帶來的挑戰，防汛團隊皆嚴陣以待。感謝市民朋友對地方防災設施的關心，未來將持續加強各項排水防汛設施的巡檢與維護，以保障市民生命財產安全。

另外，對於外界質疑本市「AI防洪預警」系統（即「戀戀水綠臺北水利」LINE官方帳號）訂閱人數占市民比例偏低，水利處表示，「戀戀水綠臺北水利」並非單一警報系統，而是整合即時水情、防災資訊及個人化警戒推播之智慧水情服務平台，採取「加入好友」及「水情警報器個人化訂閱」雙層機制，避免大量無關警訊干擾民眾，讓真正有需要的市民於第一時間接收與自身所在地相關的防災資訊。 

豪雨 淹水

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