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今天降雨趨緩 周三氣候回穩

聯合報／ 記者孟嘉美／台北報導

隨鋒面慢慢遠離，台灣周遭環境水氣逐漸減少，不過中央氣象署表示，今南部地區整日仍有不定時陣雨、雷雨可能，其餘地區要留意午後局部大雨。周三後隨太平洋高壓西伸，各地將回復典型夏季天氣型態。

中央氣象署預報員鄭傑仁表示，昨日上午受鋒面和西南風影響，西半部仍有局部豪雨發生，特別是中部地區，但整體雨勢相較前兩天，已有明顯減少。不過昨日入夜後到今日清晨，受西南風持續吹拂，中南部沿海仍偶有明顯雨勢。

鄭傑仁指出，隨著鋒面逐漸北抬離開，今日整體降雨將會更為趨緩。南部地區整日仍有雷雨、陣雨可能，其餘地區降雨趨減。但因為鋒面北移、水氣減少，高溫加成午後熱力作用，到周二前，中部以北、南部地區、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣及各地山區，都要留意局部大雨。

鄭傑仁表示，雖然鋒面離去，但周一、周二台灣周邊環境水氣仍多，南部地區、台東縣有不定時降雨，午後西半部都要留意局部大雨可能。周三太平洋高壓增強，各地將回歸以多雲到晴為主的典型夏季天氣型態，中部以北、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣及各地山區則會有午後局部雷陣雨。

此外，菲律賓東方海面有熱帶擾動發展，預估未來路徑偏西，通過菲律賓進入南海。鄭傑仁表示，該熱擾動不排除進入南海後增強為颱風，但對台灣沒有影響。

豪雨 淹水

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