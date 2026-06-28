卓揆喊話盡速通過治水預算 藍批甩鍋

行政院長卓榮泰昨赴南部勘災，視察屏東內埔中林排水改善工程。卓揆喊話立法院，盡速通過今年度中央政府總預算，其中「四年一千億治水計畫是新項目，要通過才能展開」。出席勘災的國民黨立委蘇清泉說，立法院沒有卡預算，「不要把這鍋甩給我們，很沉重」。

卓榮泰說，為解決屏東水患問題，中央近年投入治水經費，前瞻基礎建設投入七十六點五七億元，其中包括二○二四年凱米颱風過後，行政院核定的卅點七二億元治水工程。

卓揆喊話，盼立法院能支持今年度中央政府總預算案，早一天通過預算，就能早一天設計、發包，在前瞻建設基礎上，繼續推動四年一千億的治水計畫，讓鄉親獲得安全保障；無論是水利工程、農損預算及災害準備金等，都須等待立法院盡速通過。

陪同卓揆勘災的蘇清泉現場受訪說，立法院已於三月六日三讀通過先期治水預算一四七億，「是卓榮泰不願意動，當時民進黨的人跑到日本看棒球，隔天卓榮泰也跟著去，根本沒有預算卡關問題」。

蘇強調，總預算預計七月中就會通過，就算沒有過，行政院經常性開銷能動支八成、約三兆元，「我們沒有卡預算，不要把這甩鍋給我們，很沉重！」

總統府發言人郭雅慧昨表示，三月通過的預算是水利經費，較難以緩濟急，用在颱風突發的災情缺口；應對颱風和突發狀況的有災害準備金、第二預備金，新興預算中也有系統性治水預算，這些都需要立院通過。

國民黨立院黨團書記長林沛祥說，治水是延續性計畫，立院早在三月通過。國民黨立委王鴻薇批，總統府變造謠中心，回去看看災害防救法規定，救災預算可排除預算法逕自移用。