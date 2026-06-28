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花蓮堰塞湖警戒 居民回家1晚又撤

聯合報／ 記者王燕華孟嘉美／連線報導

花蓮萬里溪堰塞湖前天下午四時一度解除黃色警戒，昨上午起接連發布黃色、紅色警戒，下游鳳林鎮、萬榮鄉百餘名保全戶回家才睡一晚，昨早又得打包行李撤離。居民擔心堰塞湖不除，未來只要有點風吹草動，就得一直打包、撤離，「日子恐怕難過了」。

林保署昨中午發布紅色警戒後，公路局隨即在台九線萬里溪橋南、北二端封橋管制，台鐵鳳林至萬榮間東西正線新萬里溪橋就位在萬里溪上，昨啟動降速行駛。台鐵公司表示，若堰塞湖溢流危急行車安全，不排除預警性封橋，屆時東部幹線將中斷。

鳳林鎮公所擔心若潰堤，鄰近萬里溪的林田山園區中山堂收容所首當其衝，統一將居民安置在樂活會館，分成男房、女房及家庭房，都是大通鋪，有些保全戶前天才各自回家，昨又在安置所打招呼苦笑說「又見面了」。

葉姓婦人與女兒一早收拾細軟，帶著兩隻貓入住樂活會館。她們說，有冷氣環境還不錯，但貓不能進入寢室，「怕牠們想我」；約距離十六個小時又撤離，葉婦看得很開，覺得安全第一。

鳳林鎮森榮里全區都要淨空，里長謝玉珍一早在軍、警陪同下，挨家挨戶通知勸離，有民眾無奈「行李才剛打開收好，又要打包了」，但也知道有安全顧慮，都乖乖配合。

林保署花蓮分署長黃群策說，原本要在堰塞湖裝水位計，因天候不佳未完成，只能從累積雨量推估；不過，溢流時間就無法精準估算，今天會再嘗試安裝水位計。

台鐵東區營運處代理處長楊舜安說，由於萬里溪堰塞湖不像馬太鞍溪，當時已有水位計等監控，溢流時間難掌握，台鐵將持續監控四十八小時，確保行車安全。

豪雨 淹水 堰塞湖 花蓮 萬榮

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