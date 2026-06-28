快訊

金曲37／蔡依林擒最大獎！激動喊：再也不會把自己弄丟

金曲37／莫文蔚回來了！登台開唱掀回憶殺　網友聽到哭：雞皮疙瘩起來

金曲37／歌王張震嶽、歌后蔡依林！A-Lin《陽光》年度歌曲 得獎名單不斷更新

聽新聞
0:00 / 0:00

蝴蝶谷4死…現場目擊突傳巨響 落石砸人

聯合報／ 記者黑中亮郭政芬／連線報導
台中市和平區蝴蝶谷瀑布步道昨落石崩塌，台北十六人登山團遭砸中，四人當場無生命跡象，遺體漏夜送下山。圖／台中市消防局提供
台中市和平區蝴蝶谷瀑布步道昨落石崩塌，台北十六人登山團遭砸中，四人當場無生命跡象，遺體漏夜送下山。圖／台中市消防局提供

連日大雨，台中市和平區蝴蝶谷瀑布步道一點四公里處，昨天下午三時許大量落石崩落，一支十六人登山隊五人遭砸中，二女二男共四團員當場失去生命跡象，遺體連夜送下山待相驗。林保署台中分署麗陽工作站表示，不排除近日雨勢過大造成土石崩落，詳細原因仍待調查。

全台豪雨成災，前天通報失聯的新竹縣新豐鄉何姓農夫，昨中午尋獲遺體，累計這波災情全台釀三死一失蹤。台中蝴蝶谷步道事故原因待確認，未列入統計。

台中市消防局表示，昨下午三時許接獲報案，十六人登山團在蝴蝶谷步道一點四公里處，上方山壁無預警坍方，大量落石砸落，眾人閃避不及，共五人遭砸中；山搜人員昨傍晚五時許抵達現場，遭砸中的二女二男均已無生命跡象，死者為六十一歲葉男、六十三歲鄭男、六十九歲姚女、五十七歲紀女。

目擊山友指出，當時天氣很好、早上沒下雨，山友正準備返程，行經步道一點四公里處時，突然聽到巨大聲響，山上大面積落石與樹木就塌下來，多人不幸被砸中，現場非常可怕。

救難人員表示，事故地點很偏遠、崎嶇，下雨山徑陡滑，加上有落石風險，引導七十歲受傷女團員與其他成員下撤至安全地點；交通部前部長蔡堆也參加該登山團，但未在事故現場。

蝴蝶谷步道為台中「谷關七雄」唐麻丹山支線，林業保育署台中分署表示，事故處一點四公里的木棧橋，右側邊坡地質不穩定，長期遭崩落石塊的重擊，經多次評估後，改線避開危險區域，今年四月才重新開放，未料僅兩個多月又發生落石奪命意外。

新竹地區前天清晨雨勢滂沱，新竹縣新豐鄉六十五歲何姓男子前天凌晨四時，冒風雨巡視菜園後失聯。消防人員昨再出動卅人，沿茄苳溪上下游搜尋，昨中午在菜園附近一百公尺樹叢山坡發現其遺體，經確認已明顯死亡，死因仍待相驗。

竹北市黃姓女子前天開車出門受困洪水中溺斃，昨天相驗死因為呼吸性休克，家屬對此無意見。竹縣新埔鎮八十一歲馮姓農夫仍失聯，馮男車輛遭土石淹沒，消防人員昨清除土石後，車內未發現受困者，將持續搜救。

豪雨 淹水 落石 台中

延伸閱讀

蝴蝶谷步道亂石擊中登山團…傳前交通部長蔡堆也在現場 警消未證實

影／蝴蝶谷步道落石奪4命、7旬婦受傷 遺體連夜送台中殯儀館

蝴蝶谷步道落石砸登山團釀4死1傷 山友悚憶事發當下「原在吃東西拍照」

落石砸中登山團！台中蝴蝶谷瀑布步道傳意外 3人OHCA、1人重傷搶救

相關新聞

今天降雨趨緩 周三氣候回穩

隨鋒面慢慢遠離，台灣周遭環境水氣逐漸減少，不過中央氣象署表示，今南部地區整日仍有不定時陣雨、雷雨可能，其餘地區要留意午後局部大雨。周三後隨太平洋高壓西伸，各地將回復典型夏季天氣型態。

卓揆喊話盡速通過治水預算 藍批甩鍋

行政院長卓榮泰昨赴南部勘災，視察屏東內埔中林排水改善工程。卓揆喊話立法院，盡速通過今年度中央政府總預算，其中「四年一千億治水計畫是新項目，要通過才能展開」。出席勘災的國民黨立委蘇清泉說，立法院沒有卡預算，「不要把這鍋甩給我們，很沉重」。

花蓮堰塞湖警戒 居民回家1晚又撤

花蓮萬里溪堰塞湖前天下午四時一度解除黃色警戒，昨上午起接連發布黃色、紅色警戒，下游鳳林鎮、萬榮鄉百餘名保全戶回家才睡一晚，昨早又得打包行李撤離。居民擔心堰塞湖不除，未來只要有點風吹草動，就得一直打包、撤離，「日子恐怕難過了」。

蝴蝶谷4死…現場目擊突傳巨響 落石砸人

連日大雨，台中市和平區蝴蝶谷瀑布步道一點四公里處，昨天下午三時許大量落石崩落，一支十六人登山隊五人遭砸中，二女二男共四團員當場失去生命跡象，遺體連夜送下山待相驗。林保署台中分署麗陽工作站表示，不排除近日雨勢過大造成土石崩落，詳細原因仍待調查。

暴雨傷農…中部蔬菜估損7成 菜價上漲

豪雨掃過中部重要蔬菜產區，雲林二崙、西螺昨清晨六小時降雨量逾二百毫米，多處農田、菜園積水，菜農初估蔬菜損失恐逾七成，短期菜價將有明顯漲幅。彰化菜農表示，水傷蔬菜賣相不佳，等都採收後菜價將上漲，溪湖、埔鹽等青蔥產地，昨批發價每公斤已漲十元至八十元，未來恐再現百元蔥價。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。