暴雨傷農…中部蔬菜估損7成 菜價上漲

豪雨掃過中部重要蔬菜產區，雲林二崙、西螺昨清晨六小時降雨量逾二百毫米，多處農田、菜園積水，菜農初估蔬菜損失恐逾七成，短期菜價將有明顯漲幅。彰化菜農表示，水傷蔬菜賣相不佳，等都採收後菜價將上漲，溪湖、埔鹽等青蔥產地，昨批發價每公斤已漲十元至八十元，未來恐再現百元蔥價。

西螺、二崙地區昨降下豪雨，蘇姓農民擔心菜園積水，水一退就冒雨搶收，但蔬菜已明顯水傷。義庄合作農場理事主席廖俊義說，半夜雨很大，才半小時就淹到看不到路，與農民契作面積十多公頃，初估蔬菜損失超過七成，短時間菜價將現明顯漲幅。

雲林縣短期葉菜種植面積約一五一六公頃，農田積淹水搶收不易，西螺果菜市場昨到貨量較前天減少六十噸，平均交易價格四十五點七元，較前天上漲一點七元；小白菜、格藍菜、蚵白菜、油菜受水傷影響，品質不佳，價格略下跌，高麗菜、莧菜、空心菜及瓜果類明顯漲價。

昨清晨大雨掃過彰化平原，溪湖、埔鹽盛產青蔥、白花椰菜和高麗菜，產銷班長施有銘說，待水退天氣轉晴，土壤又濕又熱傷害蔬菜根系，災損將浮現；葉菜復耕速度快，災後一個月可上市，但青蔥、白花椰、高麗菜等須兩個月生長期，近期菜價恐飆高。

彰化縣溪湖鎮果菜市場自端午節後，蔬菜均價從每公斤二十元走揚到廿七點七元，青蔥均價前天每公斤七十一點三元，但溪湖、埔鹽的青蔥產地批發價，昨已漲到每公斤八十至一百元。

雲林縣長張麗善表示，雲林蔬菜供應全台營養午餐，這次受天災影響，希望農業部盡快啟動天然災害現金救助；縣府表示，短期葉菜復耕需十五到廿天，預估下周起短期葉菜供應量將減少，價格看漲。彰化縣府表示，蔬菜、花卉、瓜果都受影響，盼比照高屏地區天然災害救助全品項。

農糧署蔬菜及種苗產業組長傅立忠說，昨台北果菜市場到貨量一一二七公噸，維持在○六○八豪雨前九成，但平均價每公斤四十五點一元，比前天上漲二點五元；彰化、雲林地區受豪雨影響，初估小白菜、地瓜葉、空心菜等短期葉菜類供應量將減少三成，青蔥減少兩成，待天氣恢復後，再進一步觀察受損情況。