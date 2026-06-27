萬里溪堰塞湖發布紅色警戒 張惇涵：妥善運用細胞廣播發布資訊

花蓮萬里溪堰塞湖於今天中午發布紅色警戒，行政院秘書長張惇涵下午視察中央災害應變中心，並和花蓮縣長徐榛蔚視訊連線。張惇涵提醒地方加強巡查撤離情況，並請各單位運用CBS細胞廣播簡訊或各種方式，讓各界了解雨勢預測以及堰塞湖未來有無溢流跡象。

萬里溪堰塞湖於今天中午12點發布紅色警戒，中央災害應變中心配合同步開設。張惇涵與指揮官、政務委員季連成主持第一次工作會報，聽取各功能分組報告，並與花蓮縣徐榛蔚縣長、萬榮鄉公所梁光明鄉長、鳳林鎮公所徐誌謙秘書視訊連線，瞭解地方應變整備、疏散撤離、收容安置等各項作為。

張惇涵表示，請花蓮縣政府、萬榮鄉公所及鳳林鎮公所，持續確認依親者是否均安全撤離，並請公所加強巡查，同時也與中央災害應變中心保持密切聯繫。

其次，依據上次花蓮馬太鞍溪堰塞湖經驗，請萬榮鄉公所及鳳林鎮公所務必確保廣播系統皆能正常運作，如有任何物資或人力需求，也請提報中央災害應變中心。

張惇涵同時要求氣象署、林保署，依照最新氣象預測，持續滾動評估萬里溪堰塞湖可能溢流時間，並請交通部依溢流預測資訊，滾動調整地方交通封閉或管制作為。

另外，請相關單位運用CBS細胞廣播簡訊或各種多元方式，讓疏散撤離的居民、媒體及社會大眾適時瞭解雨勢預測，以及萬里溪堰塞湖未來2至3天有無溢流情形發生，尤其要讓警戒區域居民充分瞭解情資，瞭解後續返家時程。

張惇涵請花蓮縣政府與中央持續保持聯繫，及早研判是否會影響紅色警戒區域周一的上班上課情形，即時因應及發布通知，並請指揮官季連成依照權責，統一調度中央災害應變中心相關功能分組及人力。