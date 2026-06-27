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花蓮萬里溪堰塞湖潰決恐在「明晚至後天」 中央嚴密監控最新變化

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
花蓮縣萬里溪堰塞湖恐在明晚至後天晚間潰決，中央災害應變中心正密切監控最新水位變化。圖／中央災害應變中心提供
花蓮縣萬里溪堰塞湖恐在明晚至後天晚間潰決，中央災害應變中心正密切監控最新水位變化。圖／中央災害應變中心提供

中央災害應變中心今晚召開第二次工作會報暨情資研判會議，據了解，目前評估花蓮縣萬里溪堰塞湖潰決時間點，恐在明晚至後天晚間之間，中央災害應變中心正密切監控最新水位變化。

農業部林業及自然保育署花蓮分署指出，透過多期空拍並採用SRH-W降雨逕流模型，今天下午重新標定建立「降雨-蓄水」關係，明天上午8時還會再投放一次，並與陽明交通大學防災與水環境研究中心共同監測最新水位。

花蓮分署表示，依氣象署降雨預報，堰塞湖水位仍會因持續降雨上升，預估恐在明天傍晚至 後天晚間出現潰決機率較高。

公路局表示，已在萬里溪橋上游2公里的西寶橋 上設置CCTV與水位計，並依據西寶橋水位來掌握萬里溪橋封橋時機，水位如有明顯上升或初期溢淹情形，即進行進一步封橋作業。

交通部表示，南投縣仁愛鄉台14線雙向86公里300公尺至 87公里500公尺的雲龍橋路段，已在今天下午5時實施預警性封閉。

因應萬里溪橋封閉，台鐵從鳳林至萬榮間東、西正線新萬里溪橋36公里5公尺至36公里355公尺，已依規定自今天中午12時47分起，列車限速60公里慢行通過。

台電今天針對萬里溪橋下游鳳林超高壓變電所以堆置太空包及消波塊等相關強化保護措施已在今天下午3時許全數完成，並事先做好設備巡檢防護及派員整備戒備，以確保花東地區供電安全。

花蓮縣截至今晚撤離人數為萬榮鄉99人，鳳林鎮86人，共185人，鳳林鎮樂活會館收容28人，萬榮鄉明利國小收容14人，共計42人，其餘多為依親。

豪雨 淹水 花蓮 堰塞湖

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