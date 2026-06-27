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全台農損估近2億元 屏東占逾6成、番石榴受創最重
近日豪雨致災，據農業部統計，截至今下午5時，全台農業產物及民間設施估計損失計1億9653萬元。
農業部說明，受災較嚴重的縣市，以屏東縣損失1億3010萬元最多，占66％，其次為高雄市損失5099萬元，占26％，以及台南市689萬元，占4％、桃園市損失616萬元，占3％。
農業部指出，農損金額估計1億5718萬元，農作物被害面積1712公頃，被害程度24％，換算無收穫面積419公頃，受損作物主要為番石榴，被害面積231公頃，損害程度28％，換算無收穫面積63公頃，損失金額3,737萬元，其次為木瓜、香蕉、苦瓜及檸檬等。
畜產損失金額估577萬元，受損畜禽主要為雞，受損金額364萬元，其次為豬、鴨及鵝；漁產損失估計損失金額3352萬元，受損漁產主要為石斑魚，受損金額1,058萬元，其次為淡水長腳蝦及午仔魚等。
民間設施損失部分，農田流失及埋沒估計損失金額1萬元，主因新北市農田流失0.01公頃，農業設施估計損失金額6萬元，主因高雄市水平棚架網室受損。
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