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颱風尾豪大雨重創彰化 農民：水傷蔬菜採收後「菜價恐看漲」

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣是全國紅龍果最大產區，果園泡水，果農擔心根系水傷影響後續結果。圖／民眾提供
彰化縣是全國紅龍果最大產區，果園泡水，果農擔心根系水傷影響後續結果。圖／民眾提供

颱風尾掃到彰化平原，今清晨到上午六點豪大雨造成農田積水，農民預估明天以後轉晴才是災害擴大的開始，雨後搶收的蔬菜水傷賣相不佳將影響售價，最慢十天後田裡蔬菜採光將價格飆高，短期葉菜復耕後一個月上市。

溪湖鎮蔬菜產銷班長施有銘表示，灌排水溝積水倒灌農田造成積水，這兩天現在看不出災害程度，待水退後天氣轉晴，土壤又濕又熱將傷害蔬菜根系，真正災損將浮現，而農民搶收蔬菜有水傷，拍賣價格拉不高，待水傷菜採光田間無菜可採時菜價難免上漲，恐再現每台斤破百元天價蔥、天價高麗菜。

施有銘指出，葉菜類生長期短，復耕速度快，最慢災後一個月可量產上市，青蔥、白花椰、高麗菜等蔬菜需兩個月生長期，缺少這類蔬菜的期間需要政府調節供需以平衡菜價。

目前是洋香瓜和紅龍果的盛產期，及番石榴的花苞與枝椏發芽期、龍眼結果期，果園泡水或過度潮濕都傷害水果生長。溪州鄉長江淑芬表示，鄉內洋香瓜園浸水後品質下降或落果，瓜農損失不輕。

社頭鄉農會盛產珍珠芭樂，總幹事蕭良珍說，部分芭樂園淹水，農民擔心即使水退也會傷害根系，至於落果狀況要待天氣放晴後才知道有多麼嚴重。永靖鄉農會派員巡視田間，發現茄子、白玉苦瓜都受損嚴重，結果中的龍眼被大雨淋了一夜，天晴後恐落果嚴重，農民「免收了」。

豪雨 淹水

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