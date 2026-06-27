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米克拉颱風豪雨釀災！「全家」攜手基督教芥菜種會啟動緊急救援募款

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
全家便利商店透過「全家愛心大平台」公益平台力量，攜手基督教芥菜種會，啟動「米克拉颱風災害救援支持行動」緊急救災募款。圖／全家便利商店提供
全家便利商店透過「全家愛心大平台」公益平台力量，攜手基督教芥菜種會，啟動「米克拉颱風災害救援支持行動」緊急救災募款。圖／全家便利商店提供

近日受米克拉颱風及鋒面環流影響，台灣多地出現強降雨，陸續傳出淹水災情，受災家庭面臨生活物資、家戶清潔與災後復原需求。全家便利商店透過「全家愛心大平台」公益平台力量，攜手基督教芥菜種會，啟動「米克拉颱風災害救援支持行動」緊急救援募款（衛部救字第1141364452號）。

即日起至7月26日民眾可透過「全家」APP會員捐款及全台店舖FamiPort捐款響應，期間募得之款項將由基督教芥菜種會統籌，專款專用於受災家庭之生活物資與熱食供應、家戶清潔復原、家具家電補助、急難救助訪視及居家安全修繕等災後支持行動。

欲索取捐款收據民眾，只需於「全家」操作捐款流程時，勾選捐款收據，將由公益團體於捐款結束後寄發收據。有任何捐款問題可電洽基督教芥菜種會（02-7705-9292）。

「全家」APP捐款可於首頁選擇「我的公益」icon→點選「捐$做公益」→點選基督教芥菜種會「米克拉颱風災害救援支持行動」募款專案進行捐款；FamiPort多媒體機可於首頁選擇「服務寄件／公益」→點擊「愛心公益」→點選「關懷貧窮與飢餓」→點選「基督教芥菜種會」→填寫捐款金額，與勾選捐款收據→列印繳費單，至櫃檯完成繳款。

豪雨 淹水 全家便利商店 捐款

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