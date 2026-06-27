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淤泥堆逾2公尺！台南居民嘆比莫拉克更慘 國軍助災後復原

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
豪雨重創台南，國軍兵力支援南化區環境復原。圖／台南市民政局提供
豪雨重創台南，國軍兵力支援南化區環境復原。圖／台南市民政局提供

台南市昨天遭豪雨侵襲，多處地區出現積淹水、土石流及泥沙堆積等災情。隨著雨勢趨緩，台南市政府立即展開災後復原作業，市長黃偉哲指示各局處全面掌握災區需求，並由民政局向國軍申請兵力支援，加速環境清理，協助受災居民盡早恢復正常生活。

民政局統計，今天國軍共投入84名官兵，分赴東區、仁德、龍崎及南化等地支援災後復原。其中，東區投入26人進行環境整理；仁德區20人優先清理主要道路，維持交通順暢；龍崎區8人協助清除豪雨造成的土石溢流；南化區則有30人投入中坑里、西埔里及東和里，協助受災住戶清除屋內外淤泥。

南化區西埔里坑口部落此次受創尤其嚴重，不少住家遭泥水灌入，積水深度超過50公分，部分地區堆積泥沙甚至高達2公尺。居民表示，這次豪雨災情比莫拉克風災時更加嚴重，許多80、90歲長者都說，從未見過如此嚴重的災情。

市府指出，由於提前啟動防災應變機制，協助居民及早撤離與安置，降低災害對民眾生命安全的衝擊。目前各單位持續投入清理及復原工作，協助受災戶重建家園。

黃偉哲表示，災後復原攸關市民生活品質，市府將持續盤點各區需求，機動調度人力與資源，加快家園清理進度，也感謝國軍及各界投入救災復原工作，希望讓市民早日恢復正常生活。

副市長兼代理民政局長姜淋煌表示，此次災區淤泥量龐大，僅憑地方政府及居民力量難以在短時間內完成清理，國軍即時投入人力，不僅有效提升復原效率，也展現軍民攜手守護家園的力量。

昨天豪雨災情，民政局督導37區公所加強災情查報、防災物資整備及弱勢民眾疏散撤離，並協調國軍投入防災與災後復原，共有仁德、關廟、東區、龍崎及南化等區申請國軍支援，累計投入兵力143人次，出動中、輕型戰術輪車及偵搜車等車輛12輛，協助災後清理與復原。

民政局指出，昨天全市整備砂包約23萬包、防水擋板4197個，並設置單一領取窗口供民眾申請。截至昨天下午5時30分，完成3區5里24人預防性疏散撤離，已全數平安返家。

豪雨重創台南，國軍兵力支援東區環境復原。圖／台南市民政局提供
豪雨重創台南，國軍兵力支援東區環境復原。圖／台南市民政局提供

豪雨重創台南，國軍兵力支援仁德區環境復原。圖／台南市民政局提供
豪雨重創台南，國軍兵力支援仁德區環境復原。圖／台南市民政局提供

豪雨重創台南，國軍兵力支援龍崎區清理住戶家後面土石溢流。圖／台南市民政局提供
豪雨重創台南，國軍兵力支援龍崎區清理住戶家後面土石溢流。圖／台南市民政局提供

豪雨重創台南，國軍兵力支援南化區環境復原。圖／台南市民政局提供
豪雨重創台南，國軍兵力支援南化區環境復原。圖／台南市民政局提供

豪雨 淹水 台南 國軍

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