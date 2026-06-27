卓揆宣布放寬淹水救助認定 秉持「從簡、從速、從優」

受鋒面及西南氣流影響，全臺多日連續豪雨不斷，高屏地區也傳出災情，行政院長卓榮泰27日前往屏東縣視察內埔鄉中林排水改善工程，以及九如鄉蔬菜農作災損情形。卓榮泰強調，針對淹水救助部分，未來只要具有居住或營業事實，且淹水達50公分以上者，均可申請2萬元救助金；另農損救助部分，未列災損天氣參數的項目，但普遍都受災嚴重者，農業部將評估主動公告免勘損項目；同時，0608豪雨提出救助申請者，得免重複提出申請，公所將合併審理並計算災損。

卓榮泰抵達屏東縣內埔鄉後，分別聽取屏東縣政府水利處林煥文處長、經濟部水利署林元鵬署長簡報，並於致詞時指出，為因應連日豪雨災情，經濟部26日上午8時已將「0624豪雨經濟部災害應變小組」提升為一級開設，他也隨即至水利署防災中心現場聽取相關防災應變簡報，而26日上午10時左右，全臺仍有134處未退水地區，但至26日晚間8時許，僅剩6處未退水地區，請水利署持續掌握後續預計退水時間並通知地方。

卓榮泰表示，稍早與屏東縣周春米縣長通話時，可以聽得出周縣長對於地方災情的焦急與憂慮。為解決屏東水患問題，中央近年來持續不斷投入經費推動治水改善工程，自2017年推動前瞻基礎建設計畫迄今，共投入76.57億元，其中包括113年凱米颱風過後，行政院所核定的30.72億元治水工程，而屏東縣也盤點後續治水需求，其中優先案件共25件，經費達85.06億元，水利署也將於4年1千億「因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫」中全力協助，並與屏東縣政府妥適討論。

卓榮泰說，27日視察的中林排水改善工程，共分四期執行，目前第一期及第二期工程已完成整治，第三期工程將於7月完工，第四期工程甫完成發包，預計7月底開工，並於118年7月完工。由於每年5月是汛期的開始，他希望相關治水工程能於5月1日前完成，請施工團隊共同努力，早一天完成，威脅就會少一點；同樣地，也請立法委員對於2026年度中央政府總預算案給予支持，早一天通過預算，相關工程就能早一天設計、發包。

針對淹水救助部分，卓榮泰提到，以往針對一般戶淹水達50公分以上者，中央均發放2萬元淹水救助金，惟此一救助標準係針對具有居住事實之一般家戶，如商家未有居住人，過往則未符合救助申請標準。對此，26日他已與經濟部研商，未來淹水救助標準將進行調整，只要具有居住或營業事實，且淹水達50公分以上者，均可申請；此外，家戶如有家電損失，中央會另給予1萬元家電損失補助，希望讓民眾盡速恢復正常生活秩序。

至於農損救助方面，卓榮泰表示，農業部已公告高雄市及屏東縣為辦理農產業全品項現金救助與低利貸款的地區。已公告災損天氣參數的品項，只要中央氣象署觀測到的數字達到指標，就可免勘損，而未列災損天氣參數的項目，但普遍都受災嚴重者，他也請農業部評估主動公告免勘損項目。此外，如農民已於0608豪雨提出救助申請者，得免重複提出申請，公所將合併審理並計算其所受災損。同時，農業部所屬試驗改良場所，也會啟動技術服務團隊，針對災後容易發生的病蟲害，協助農民進行清園、排水復建等工作，提高安全保障措施。

卓榮泰強調，農民最大的成就感，就是將收成的農產品販賣至每一位國人的餐桌上，而再多的現金救助對農民而言，可能都無法彌補內心對於農損的不捨。過去農民朋友總是「看天吃飯」，現在在農業部全力推動農業保險及提升農民福利照顧等各項新措施下，希望能破除過去「看天吃飯」的傳統觀念，並與大自然共榮共存，進一步厚植國家基礎實力。例如27日前來視察的屏東苦瓜作物，農業部對於苦瓜農損的天然災害救助金即由每公頃5.6萬元提升至14萬元，增加2倍以上。

卓榮泰指出，各縣市災情狀況不一，他會再與相關部會討論淹水及農損等各項救助標準，希望秉持「從簡、從速、從優」原則，協助農民度過災損難關；同時也會持續以「最小淹水面積、最快退水時間、最高安全標準」作為治水目標，在前瞻基礎建設基礎上，繼續透過4年1千億的治水計畫加強各項治理工程，並盼中央與地方共同合作，讓地方鄉親獲得更安全的保障。