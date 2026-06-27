快訊

病情好轉跡象！吳明賢脫離葉克膜、啟動「低溫治療」 助加快甦醒

金曲紅毯／不怕走光！樂團主唱挑戰「人生最大尺度」 深V薄紗戰袍登紅毯

飛機電台被關閉？小飛機撞北京最高樓「中國尊」 官方通報：駕駛死亡、13人受傷

聽新聞
0:00 / 0:00

卓揆宣布放寬淹水救助認定 秉持「從簡、從速、從優」

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
行政院長卓榮泰。圖／聯合報系資料照
行政院長卓榮泰。圖／聯合報系資料照

受鋒面及西南氣流影響，全臺多日連續豪雨不斷，高屏地區也傳出災情，行政院長卓榮泰27日前往屏東縣視察內埔鄉中林排水改善工程，以及九如鄉蔬菜農作災損情形。卓榮泰強調，針對淹水救助部分，未來只要具有居住或營業事實，且淹水達50公分以上者，均可申請2萬元救助金；另農損救助部分，未列災損天氣參數的項目，但普遍都受災嚴重者，農業部將評估主動公告免勘損項目；同時，0608豪雨提出救助申請者，得免重複提出申請，公所將合併審理並計算災損。

卓榮泰抵達屏東縣內埔鄉後，分別聽取屏東縣政府水利處林煥文處長、經濟部水利署林元鵬署長簡報，並於致詞時指出，為因應連日豪雨災情，經濟部26日上午8時已將「0624豪雨經濟部災害應變小組」提升為一級開設，他也隨即至水利署防災中心現場聽取相關防災應變簡報，而26日上午10時左右，全臺仍有134處未退水地區，但至26日晚間8時許，僅剩6處未退水地區，請水利署持續掌握後續預計退水時間並通知地方。

卓榮泰表示，稍早與屏東縣周春米縣長通話時，可以聽得出周縣長對於地方災情的焦急與憂慮。為解決屏東水患問題，中央近年來持續不斷投入經費推動治水改善工程，自2017年推動前瞻基礎建設計畫迄今，共投入76.57億元，其中包括113年凱米颱風過後，行政院所核定的30.72億元治水工程，而屏東縣也盤點後續治水需求，其中優先案件共25件，經費達85.06億元，水利署也將於4年1千億「因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫」中全力協助，並與屏東縣政府妥適討論。

卓榮泰說，27日視察的中林排水改善工程，共分四期執行，目前第一期及第二期工程已完成整治，第三期工程將於7月完工，第四期工程甫完成發包，預計7月底開工，並於118年7月完工。由於每年5月是汛期的開始，他希望相關治水工程能於5月1日前完成，請施工團隊共同努力，早一天完成，威脅就會少一點；同樣地，也請立法委員對於2026年度中央政府總預算案給予支持，早一天通過預算，相關工程就能早一天設計、發包。

針對淹水救助部分，卓榮泰提到，以往針對一般戶淹水達50公分以上者，中央均發放2萬元淹水救助金，惟此一救助標準係針對具有居住事實之一般家戶，如商家未有居住人，過往則未符合救助申請標準。對此，26日他已與經濟部研商，未來淹水救助標準將進行調整，只要具有居住或營業事實，且淹水達50公分以上者，均可申請；此外，家戶如有家電損失，中央會另給予1萬元家電損失補助，希望讓民眾盡速恢復正常生活秩序。

至於農損救助方面，卓榮泰表示，農業部已公告高雄市及屏東縣為辦理農產業全品項現金救助與低利貸款的地區。已公告災損天氣參數的品項，只要中央氣象署觀測到的數字達到指標，就可免勘損，而未列災損天氣參數的項目，但普遍都受災嚴重者，他也請農業部評估主動公告免勘損項目。此外，如農民已於0608豪雨提出救助申請者，得免重複提出申請，公所將合併審理並計算其所受災損。同時，農業部所屬試驗改良場所，也會啟動技術服務團隊，針對災後容易發生的病蟲害，協助農民進行清園、排水復建等工作，提高安全保障措施。

卓榮泰強調，農民最大的成就感，就是將收成的農產品販賣至每一位國人的餐桌上，而再多的現金救助對農民而言，可能都無法彌補內心對於農損的不捨。過去農民朋友總是「看天吃飯」，現在在農業部全力推動農業保險及提升農民福利照顧等各項新措施下，希望能破除過去「看天吃飯」的傳統觀念，並與大自然共榮共存，進一步厚植國家基礎實力。例如27日前來視察的屏東苦瓜作物，農業部對於苦瓜農損的天然災害救助金即由每公頃5.6萬元提升至14萬元，增加2倍以上。

卓榮泰指出，各縣市災情狀況不一，他會再與相關部會討論淹水及農損等各項救助標準，希望秉持「從簡、從速、從優」原則，協助農民度過災損難關；同時也會持續以「最小淹水面積、最快退水時間、最高安全標準」作為治水目標，在前瞻基礎建設基礎上，繼續透過4年1千億的治水計畫加強各項治理工程，並盼中央與地方共同合作，讓地方鄉親獲得更安全的保障。

豪雨 淹水 卓榮泰 屏東 農業部

延伸閱讀

視察水利署防災中心 卓揆：落實各項應變整備工作

豪雨不斷屏東農損嚴重 縣府爭取天然災害救助全品項免勘

卓揆視察美濃木瓜災損 每公頃最低補償提高至25%

卓揆視察高雄典寶溪滯洪池 籲立院盡早通過治水預算「我們束手無策」

相關新聞

堰塞湖紅色警戒 花蓮縣兩鄉鎮6村里午後停班停課

花蓮萬里溪堰塞湖紅色警戒發布，縣府宣布，下游警戒區萬榮、鳳林鎮一共6個村里，中午起停班停課。

新竹豪雨釀2死1失蹤 新豐65歲男巡田失聯尋獲遺體

新竹縣新豐鄉65歲何姓男子昨天凌晨4點冒著風雨出門巡視菜園後失聯，家屬心急如焚，今早新竹縣消防局再次動員搜救成員30人，沿著茄苳溪上下游搜尋，近中午傳回消息，尋獲何男的遺體，新竹縣這次因豪雨受創，目前造成2死1失蹤。

24小時內恐溢流 萬里溪堰塞湖升級紅色警戒

花蓮萬里溪堰塞湖風險升高，林保署花蓮分署依累積雨量推估，蓄水量約300萬立方公尺，約達庫容量70%，且累積雨量已達紅色警戒發布標準，中午12時發布紅色警戒。

雨勢仍大、土石流風險增 高雄桃源區公所宣布停班停課

受鋒面影響，南部清晨雨勢明顯，桃源區公所今早7時許召開會議評估山區降雨情形，考量雨勢仍大，且持續有間歇性短延時強降雨，道路通行及邊坡安全風險升高，決定宣布桃源區今天停止上班、停止上課。

影／竹縣2起失聯仍未尋獲 何妻崩潰落淚懇託尋夫盼奇蹟

受豪雨影響，新竹縣昨天傳出1死2失聯災情，地方持續投入大規模搜救行動。新竹縣長楊文科今早前往災區勘災，並在現場與失聯65歲何姓男子妻子面對面溝通。何妻情緒崩潰、數度落淚，懇託縣府與搜救人員務必全力尋人。楊文科當場承諾，將持續整合警消、海巡等資源，不放棄任何一線希望，全力投入搜尋與後續協助。

清晨豪雨灌爆雲林！西螺6小時雨量飆破200毫米 全台第一多處積淹水

受到鋒面影響，雲林縣今天凌晨降下豪大雨，其中西螺鎮截至清晨6時累積雨量突破200毫米，高居全台第一，西螺鎮、二崙鄉等地陸續傳出積淹水災情，部分路段積水最深達30公分，截至上午9時仍有多處積水未退。由於西螺、二崙為重要蔬菜產區，不僅農民採收受阻，西螺果菜市場周邊道路也因積水嚴重，甚至有蔬果運輸車拋錨，影響蔬果運輸。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。