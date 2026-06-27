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萬里溪堰塞湖紅色警戒撤離185人 蓄水已達200萬噸「溢流時間曝光」

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮萬里溪堰塞湖蓄水量達200萬噸，今天中午發布紅色警戒，估1到3天內溢流。圖／林保署花蓮分署提供
花蓮萬里溪堰塞湖蓄水量達200萬噸，今天中午發布紅色警戒，估1到3天內溢流。圖／林保署花蓮分署提供

花蓮萬里溪堰塞湖發布紅色警戒，下游兩鄉鎮共撤離185人。林業及自然保育署花蓮分署表示，因為天候因素無法安裝水位計，難精準估算蓄滿溢流時間，目前蓄水量約200萬噸，估計可能在1到3天內蓄滿溢流

林保署花蓮分署今天上午7時25分、中午12時接連發布堰塞湖黃色、紅色警戒，下游列入警戒區的鳳林鎮、萬榮鄉兩公所，即刻啟動強制撤離，萬榮鄉共撤99人、鳳林鎮86人，共185人，縣府在鳳林國小開設前進指揮所，持續督導兩公所及警消人員清查是否落實撤離。

林保署花蓮分署監測到今天下午4時，堰塞湖集水區累積雨量33.1毫米，加上未來24小時預估累積雨量71毫米，48小時90.5毫米，都超過警戒值。另外，堰塞湖水位高程1064公尺，蓄水量從原本預估300萬噸，下修到200萬噸，占蓄滿庫容量420萬噸的48%。

花蓮分署長黃群策說，今天原本要安裝水位計，因天候不佳未完成，只能從累積雨量推估，原本預估300萬噸，但後來根據空拍照片預估應是200萬噸較準確。因水位計還未安裝，溢流時間無法精準估算，必須視雨量狀況，明天會再嘗試安裝。

花蓮縣政府與公路局針對下游警戒區橋梁執行交通管制，公路局台9線萬里溪橋封閉管制並預留一車道供緊急使用；箭瑛大橋、西寶大橋、萬里溪中心埔河堤便道封閉管制；縣道193線正常通行，替代道路可繞道縣道193線、台11線行駛。

縣府建設處已啟動箭瑛大橋橋墩周邊清疏，水利署針對萬里溪周邊7處堤防加強加高、農水署關閉2處取水門。縣府提醒民眾勿進入河川警戒區域。

花蓮萬里溪堰塞湖蓄水量達200萬噸，今天中午發布紅色警戒，估1到3天內溢流。圖／林保署花蓮分署提供
花蓮萬里溪堰塞湖蓄水量達200萬噸，今天中午發布紅色警戒，估1到3天內溢流。圖／林保署花蓮分署提供

花蓮萬里溪堰塞湖蓄水量達200萬噸，今天中午發布紅色警戒，估1到3天內溢流。圖／林保署花蓮分署提供
花蓮萬里溪堰塞湖蓄水量達200萬噸，今天中午發布紅色警戒，估1到3天內溢流。圖／林保署花蓮分署提供

花蓮萬里溪堰塞湖蓄水量達200萬噸，今天中午發布紅色警戒，估1到3天內溢流。圖／林保署花蓮分署提供
花蓮萬里溪堰塞湖蓄水量達200萬噸，今天中午發布紅色警戒，估1到3天內溢流。圖／林保署花蓮分署提供

豪雨 淹水 堰塞湖 花蓮

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