屏東農漁損逾6500萬元 鳳梨、泰國蝦等均受豪雨衝擊

連日豪雨重創屏東農漁畜牧業，縣府統計至今天中午止，災損已逾6500萬元，鳳梨、香蕉、泰國蝦、龍虎斑等約8種品項受災最為嚴重。縣長周春米說，爭取天然災害救助全品項免勘查。

屏東縣政府農業處統計至今天中午12時止，各鄉鎮市公所速報農業災害面積已達268公頃，損失金額約新台幣2996萬6000元，其中以鳳梨、香蕉、檸檬、番石榴及棗類等作物受害最為嚴重，受災鄉鎮集中於高樹、萬巒、新園等地。

畜牧禽場通報7場災損，金額約188萬元；漁業災害面積88.82公頃，損失金額約3351萬元，以九如及里港泰國蝦、佳冬及林邊龍虎斑、佳冬午仔魚受損最為嚴重。

縣府新聞稿表示，周春米今天前往九如、里港及鹽埔鄉勘災，走入魚塭、果園及農田了解災損狀況，強調已向農業部爭取天然災害救助全品項免勘查，全力協助農漁民復耕、復養、復產。

周春米表示，此次豪雨造成根莖類作物、果樹、蔬菜、畜牧及養殖漁業均受不同程度衝擊，災後啟動各項應變機制，除每天彙整各公所災情資料，第一時間提報農業部爭取救助外，也持續追蹤中央公告救助品項及適用鄉鎮，確保符合資格的農漁民都能順利申請。

縣府農業處表示，為加快災情彙整及避免遺漏受災品項，呼籲農民善用「農產業天然災害現地照相APP」，即時拍攝並保存田區受災照片，同時可主動向公所通報受災作物品項及田區地號，協助公所掌握災情。