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豪雨狂炸全台！最新統計已釀3死1失蹤 萬里溪堰塞湖紅色警戒

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
受到昨夜至今日清晨強降雨影響，新竹縣竹北市陸續傳出多起嚴重災情，部分溪流河岸更出現潰堤情，蓮華巷整條街宛如汪洋一片。記者季相儒／攝影
受到昨夜至今日清晨強降雨影響，新竹縣竹北市陸續傳出多起嚴重災情，部分溪流河岸更出現潰堤情，蓮華巷整條街宛如汪洋一片。記者季相儒／攝影

豪雨影響，花蓮縣萬里溪於林田山事業區第96與82林班交界處形成堰塞湖，集水區面積達64平方公里，距離台9線萬里溪橋約30公里。農業部林保署於今天中午發布紅色警戒，中央災害應變中心隨即於今天中午12時正式開設，並召開第一次工作會報暨情資研判會議，積極應對潛在風險，同時，經濟部水利署的0624豪雨應變小組已於今日中午12時完成任務並撤除。

由於近日全台豪雨災情已造成人員傷亡，據中央災害應變中心最新統計，目前累計造成3人死亡、1人失蹤。死亡名單包括高雄市杉林區女性1名、新竹縣竹北市女性1名，以及新竹縣新豐鄉男性1名；另有新竹縣新埔鎮男性1名下落不明。

政府相關單位持續密切監控花蓮萬里溪堰塞湖動態，並全力投入失蹤者的搜救工作。提醒民眾務必提高警覺，遠離警戒區域，並隨時留意中央氣象署與應變中心的最新警報資訊。

豪雨 淹水 堰塞湖 林保署

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