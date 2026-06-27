受連日降雨影響，農業部林業及自然保育署於今天中午針對花蓮縣萬里溪堰塞湖發布紅色警戒。中央災害應變中心隨即於中午12時同步開設並召開第一次工作會報暨情資研判會議，積極部署相關防災與撤離工作。

中央災害應變中心指出，花蓮萬里溪堰塞湖位於林田山事業區第96與82林班交界處，集水區面積達64平方公里，距離台9線萬里溪橋約30公里。

根據林保署監測，集水區於過去24小時實測加上未來24小時預測雨量合計達72毫米，已達紅色警戒標準。依據數據評估，若未來持續降雨，預計堰塞湖將於3日內蓄滿。

回顧該堰塞湖發展歷程，自6月21日發現以來，林保署花蓮分署立即成立應變小組。22日經空勘確認，該堰塞湖目前尚未溢流，最大蓄水量約420萬立方公尺，壩高108公尺。隨降雨影響，蓄水量由26日的134萬立方公尺（約32%）攀升至27日的200萬立方公尺（約48%）。

針對下游居民安全，花蓮縣政府於27日上午配合預警發布，緊急辦理第二次疏散撤離。本次共計撤離186人，其中萬榮鄉100人、鳳林鎮86人。截至今日下午1時，花蓮縣政府已開設2處收容安置處所，共收容43人。此前，相關單位曾於26日下午短暫解除黃色警戒並協助保全戶返家，惟隨情勢轉變，已於今日重啟撤離機制。

交通維護方面，台9線萬里溪橋已於今日下午1時配合紅色警戒實施封橋。初期階段，南、北向各保留一個內側車道，專供緊急救災車輛及民眾撤離使用；一旦接獲堰塞湖潰流情資，將立即執行全面封閉。公路局已規劃改道措施：南下車輛由花蓮經台9線轉台11線，再接回台9線往台東；北上車輛則由台9線接台11甲線，左轉台11線海岸公路進入花蓮市。

此外，水利署已緊急調度大型移動式抽水機，其中20台已進駐花蓮支援防災作業。中央災害應變中心呼籲，山區地質脆弱且氣候多變，請周邊居民配合政府疏散撤離措施，切勿進入河道周邊區域，確保自身生命財產安全。

花蓮萬里溪堰塞湖紅色警戒啟動，中央應變中心今天中午同步開設。圖／中央災害應變中心提供

花蓮萬里溪堰塞湖紅色警戒啟動，中央應變中心今天中午同步開設。圖／中央災害應變中心提供

花蓮萬里溪堰塞湖紅色警戒啟動，中央應變中心今天中午同步開設。圖／中央災害應變中心提供