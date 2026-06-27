卓揆視察美濃木瓜災損 每公頃最低補償提高至25%

行政院長卓榮泰今天南下高雄美濃勘查木瓜豪雨災損情形，他表示，農業部已決定將每公頃最低補償由平均20%提高至25%，秉持從簡、從優、從速原則，助農民度過難關。

卓榮泰中午12時許在高雄市長陳其邁、農業部長陳駿季及在地的民進黨立委邱議瑩、賴瑞隆等人陪同下，前往高雄美濃區勘災，並傾聽在地農友心聲。今天勘災地點為美濃區農會果樹產銷班第18班班長及班員，種植面積約21公頃。近期連續降雨致木瓜園淹水，木瓜根部腐爛、果實水傷，且放晴後引起植株凋萎，果實及葉片腐爛及落果。

卓榮泰致詞表示，中央與地方將全力協助農民復耕，絕對不會放棄「從簡、從優、從速」原則。農業部已宣布高雄市與屏東縣全品項作物達天然災害現金補助及低利貸款標準；符合災損天氣參數者，將以免現勘方式辦理，藉此減輕農民行政作業負擔。若受損普遍嚴重但未達天氣參數標準者，也將請專家會議評估，以更優方式納入免現勘範圍。

他表示，若農民先前已提出救助申請，此次又逢災變，將無須重新申請，可直接合併審查與計算。此外，農業部已派出技術服務輔導團，協助農民處理病蟲害及田間排水復原，加速復耕進度。

卓榮泰強調，經農業部詳細計算，政府決定將每公頃最低補償由過去平均20%提高至25%，並要求核實計算，給予農民最實質協助。他坦言，政府雖無法全額補償高額設備損失，但會以最快速度發放基本補償金，盡力降低農民在金錢上的負擔。

陳其邁在農業部簡報後也提出，希望農業部專家會議能加速審定，盡量以免現勘標準來幫助農民，加速補助；邱議瑩則建議，希望提供給農民的低利貸款部分，行政院可協助第1年免息，並希望能將木瓜納入天氣參數中免勘災的品項之一。