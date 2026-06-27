快訊

落石砸中登山團！台中蝴蝶谷瀑布步道傳意外 3人OHCA、1人重傷搶救

緊張情勢升級…中共海警船挑釁稱「中華民國不存在」 闖東沙水域對峙海巡

被成本逼急了？傳蘋果遊說川普政府 想向五角大廈黑名單陸企買晶片

聽新聞
0:00 / 0:00

卓揆視察美濃木瓜災損 每公頃最低補償提高至25%

中央社／ 高雄27日電

行政院長卓榮泰今天南下高雄美濃勘查木瓜豪雨災損情形，他表示，農業部已決定將每公頃最低補償由平均20%提高至25%，秉持從簡、從優、從速原則，助農民度過難關。

卓榮泰中午12時許在高雄市長陳其邁、農業部長陳駿季及在地的民進黨立委邱議瑩、賴瑞隆等人陪同下，前往高雄美濃區勘災，並傾聽在地農友心聲。今天勘災地點為美濃區農會果樹產銷班第18班班長及班員，種植面積約21公頃。近期連續降雨致木瓜園淹水，木瓜根部腐爛、果實水傷，且放晴後引起植株凋萎，果實及葉片腐爛及落果。

卓榮泰致詞表示，中央與地方將全力協助農民復耕，絕對不會放棄「從簡、從優、從速」原則。農業部已宣布高雄市與屏東縣全品項作物達天然災害現金補助及低利貸款標準；符合災損天氣參數者，將以免現勘方式辦理，藉此減輕農民行政作業負擔。若受損普遍嚴重但未達天氣參數標準者，也將請專家會議評估，以更優方式納入免現勘範圍。

他表示，若農民先前已提出救助申請，此次又逢災變，將無須重新申請，可直接合併審查與計算。此外，農業部已派出技術服務輔導團，協助農民處理病蟲害及田間排水復原，加速復耕進度。

卓榮泰強調，經農業部詳細計算，政府決定將每公頃最低補償由過去平均20%提高至25%，並要求核實計算，給予農民最實質協助。他坦言，政府雖無法全額補償高額設備損失，但會以最快速度發放基本補償金，盡力降低農民在金錢上的負擔。

陳其邁在農業部簡報後也提出，希望農業部專家會議能加速審定，盡量以免現勘標準來幫助農民，加速補助；邱議瑩則建議，希望提供給農民的低利貸款部分，行政院可協助第1年免息，並希望能將木瓜納入天氣參數中免勘災的品項之一。

豪雨 淹水 陳其邁 卓榮泰 災損 農民

延伸閱讀

影／卓榮泰美濃勘查農業災損 承諾從寬從速救助

豪雨不斷屏東農損嚴重 縣府爭取天然災害救助全品項免勘

各地豪雨致災…截至26日全台農損逾3千萬 「這縣市」最慘重

豪雨農損逾9000萬元 高屏農產全品項救助

相關新聞

堰塞湖紅色警戒 花蓮縣兩鄉鎮6村里午後停班停課

花蓮萬里溪堰塞湖紅色警戒發布，縣府宣布，下游警戒區萬榮、鳳林鎮一共6個村里，中午起停班停課。

新竹豪雨釀2死1失蹤 新豐65歲男巡田失聯尋獲遺體

新竹縣新豐鄉65歲何姓男子昨天凌晨4點冒著風雨出門巡視菜園後失聯，家屬心急如焚，今早新竹縣消防局再次動員搜救成員30人，沿著茄苳溪上下游搜尋，近中午傳回消息，尋獲何男的遺體，新竹縣這次因豪雨受創，目前造成2死1失蹤。

24小時內恐溢流 萬里溪堰塞湖升級紅色警戒

花蓮萬里溪堰塞湖風險升高，林保署花蓮分署依累積雨量推估，蓄水量約300萬立方公尺，約達庫容量70%，且累積雨量已達紅色警戒發布標準，中午12時發布紅色警戒。

雨勢仍大、土石流風險增 高雄桃源區公所宣布停班停課

受鋒面影響，南部清晨雨勢明顯，桃源區公所今早7時許召開會議評估山區降雨情形，考量雨勢仍大，且持續有間歇性短延時強降雨，道路通行及邊坡安全風險升高，決定宣布桃源區今天停止上班、停止上課。

影／竹縣2起失聯仍未尋獲 何妻崩潰落淚懇託尋夫盼奇蹟

受豪雨影響，新竹縣昨天傳出1死2失聯災情，地方持續投入大規模搜救行動。新竹縣長楊文科今早前往災區勘災，並在現場與失聯65歲何姓男子妻子面對面溝通。何妻情緒崩潰、數度落淚，懇託縣府與搜救人員務必全力尋人。楊文科當場承諾，將持續整合警消、海巡等資源，不放棄任何一線希望，全力投入搜尋與後續協助。

清晨豪雨灌爆雲林！西螺6小時雨量飆破200毫米 全台第一多處積淹水

受到鋒面影響，雲林縣今天凌晨降下豪大雨，其中西螺鎮截至清晨6時累積雨量突破200毫米，高居全台第一，西螺鎮、二崙鄉等地陸續傳出積淹水災情，部分路段積水最深達30公分，截至上午9時仍有多處積水未退。由於西螺、二崙為重要蔬菜產區，不僅農民採收受阻，西螺果菜市場周邊道路也因積水嚴重，甚至有蔬果運輸車拋錨，影響蔬果運輸。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。