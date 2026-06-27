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影／卓榮泰美濃勘查農業災損 承諾從寬從速救助

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
行政院長卓榮泰（紅衣）今天特地前往高雄市美濃區現地視察當地木瓜受災損害情形。卓院長強調，面對基層農民的生計心血，政府將秉持「認定從寬、程序從簡、救助從速」三大原則，全力協助災後復耕。記者劉學聖／攝影
行政院長卓榮泰（紅衣）今天特地前往高雄市美濃區現地視察當地木瓜受災損害情形。卓院長強調，面對基層農民的生計心血，政府將秉持「認定從寬、程序從簡、救助從速」三大原則，全力協助災後復耕。記者劉學聖／攝影

因應近日全台連日豪雨造成多地嚴重農損，行政院長卓榮泰今天特地前往高雄市美濃區現地視察當地木瓜受災與遲發性損害情形。卓院長強調，面對基層農民的生計心血，政府將秉持「認定從寬、程序從簡、救助從速」三大原則，全力協助災後復耕；同時也感性呼籲朝野，防汛與治水預算關係到農民的身家財產，越早通過，就能越早為台灣農業建立起抵禦天災的韌性。

高雄美濃為台灣「台農二號」木瓜的指標性產區，受到此波強降雨影響，許多即將採收的木瓜因網室積水、土壤過濕，陸續出現水傷、爛根及果實腐爛等遲發性災損。卓院長在現場聽取農業部及在地農民簡報、並親自步入果園查看木瓜損害狀況後表示，農民揮汗耕作最怕天災。他已當場指示農業部及地方政府緊密配合，加速清查淹水與農損範圍，相關的天然災害現金救助與低利貸款必須「即刻啟動、簡化流程」，讓救助金能以最快速度交到農民手中，並要求技術服務團進駐，指導退水後的肥培管理與病蟲害防治。

卓院長呼籲立法院能儘速通過中央整體的治水與防災預算。他表示，唯有建構更完善的區域排水與滯洪調度系統，才能在未來暴雨來襲時，保護像美濃這樣優秀的農業產區免受淹水之苦。

近日全台連日豪雨造成多地嚴重農損，高雄市美濃區木瓜受災嚴重。記者劉學聖／攝影
近日全台連日豪雨造成多地嚴重農損，高雄市美濃區木瓜受災嚴重。記者劉學聖／攝影

近日全台連日豪雨造成多地嚴重農損，高雄市美濃區木瓜受災嚴重。記者劉學聖／攝影
近日全台連日豪雨造成多地嚴重農損，高雄市美濃區木瓜受災嚴重。記者劉學聖／攝影

行政院長卓榮泰（前左二）今天特地前往高雄市美濃區現地視察當地木瓜受災損害情形。卓院長強調，面對基層農民的生計心血，政府將秉持「認定從寬、程序從簡、救助從速」三大原則，全力協助災後復耕。記者劉學聖／攝影
行政院長卓榮泰（前左二）今天特地前往高雄市美濃區現地視察當地木瓜受災損害情形。卓院長強調，面對基層農民的生計心血，政府將秉持「認定從寬、程序從簡、救助從速」三大原則，全力協助災後復耕。記者劉學聖／攝影

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