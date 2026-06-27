影／竹市淹水抽水異常！莊競程批巡檢疏漏 高虹安稱有紀錄可釐清

新竹昨日強降雨造成多處積淹水，太原地下道抽水馬達運作異常引發市府與台電說法分歧。民進黨新竹市長候選人莊競程批評市府將責任推給台灣電力公司，指巡檢恐有疏漏、應誠實檢討而非卸責。新竹市長高虹安則回應，事故當日上午7時許通報、7時35分到場檢測發現未送電，後續已恢復運作，下周一將召開跨單位會議釐清原因。

莊競程指出，高虹安稱市府已完成設備巡檢，但若抽水馬達前一日才完成檢查、隔日即故障，顯示巡檢機制可能有疏漏或流於形式。他表示，若由他擔任市長，將誠實面對問題並檢討巡檢流程，強化基礎維護工作，而非推諉責任，因為市民生命財產安全不容承擔風險。他強調，面對極端氣候，市府應強化排水設施維護與抽水設備巡檢，並以區公所為核心建立社區防災網絡，務實面對災害、解決問題，而不是推卸責任，這才是市民期待的作為。

高虹安回應日前外界質疑市府未於前一日完成巡檢，她表示市府已由養工處及合作廠商提出相關巡檢照片、時間序與紀錄，均可供外界檢視。市府在災前巡檢作業均有完整紀錄，設備當時也顯示正常可啟用運作，呼籲民進黨的候選人在災害期間應以救災優先，避免以政治操作或口水攻防影響防救災進程。

高虹安說明，事故當日上午7時許接獲通報，指太原地下道抽水馬達未啟動，市府團隊於7時35分到場檢測，現場檢測電壓時確實發現未有送電情形。後續經台電進行現場檢測與處置後，抽水設備已恢復送電並完成運作。

她指出，既然台電有不同說法，仍需釐清原因，外界也希望了解該設備為何在前一天完成檢測後，結果就突然不動，因此已要求秘書長於下周一邀集養工處、設備維護廠商及台電公司召開會議，全面盤點並釐清原因，避免類似狀況再發生。

高虹安強調，市府與台電均無意甩鍋，相關單位均在第一時間投入搶修，希望各界能以災情為優先，可能每個單位會有不同的見解，下周一會來檢討盤整，待會議完成後再向外界進一步說明。