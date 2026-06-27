豪雨釀3死1失蹤 萬里溪堰塞湖開設中央應變中心

受鋒面及西南風影響，部分地區豪雨成災，經統計，此次豪雨災情釀3死1失蹤，多集中在新竹縣。另外，有關花蓮萬里溪堰塞湖達紅色警戒，農業部已開設中央災害應變中心。

中央氣象署發布豪雨特報，鋒面及西南風影響，易有短延時強降雨，今天雲林縣有局部豪雨或大豪雨，南投縣、台中市、彰化縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣有局部大雨或豪雨，苗栗以北、東半部及澎湖地區有局部大雨發生的機率。

花蓮萬里溪堰塞湖水位庫容量達70%，農業部林業及自然保育署副署長廖一光今天告訴中央社記者，林業保育署花蓮分署在中午12時發布紅色警戒，農業部已於中午12時開設堰塞湖中央災害應變中心，持續監控土石崩塌與溢流風險。

中央災害應變中心中午開設後，下午召開第一次工作會報，由行政院政務委員季連成主持。

中央災害應變中心統計至下午1時止，近期豪雨造成3死1失蹤，死亡人數包含高雄市杉林區1名女性、新竹縣竹北市1名女性、新竹縣新豐鄉1名男性；失蹤為新竹縣新埔鎮1名男性。