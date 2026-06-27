睡一晚醒來又被撤離！她這次抱兩隻貓入住收容會館 「怕牠們想我」

花蓮萬里溪堰塞湖昨天下午4時一度解除黃色警戒，相隔不到16個小時，今早又因預估降雨量達標，再度發布黃色警戒，下游百餘名保全戶回家才睡一晚，今早又被叫起撤離，多數人都能配合說「安全就好」。

鳳林鎮葉姓婦人與女兒一早收拾細軟，帶著兩隻貓入住樂活會館的收容所，兩人說，有冷氣環境還不錯，但貓不能進入寢室，「怕牠們想我」。才16個小時又要二度撤離，葉婦看得很開，覺得安全第一。

鳳林鎮森榮里全區都要淨空，里長謝玉珍一早在軍、警陪同下，挨家挨戶通知勸離，有民眾無奈「行李才剛打開收好，又要打包了」，但也知道有安全顧慮，都乖乖配合。

鎮公所這次取消林田山中山堂的收容所，統一安置在樂活會館，分成男房、女房及家庭房，是大通鋪，有些保全戶昨天才剛分開，笑著打招呼說「又見面了」。

中午時分，鎮公所準備便當給大家用餐，一群人邊吃飯邊聊天，你一言我一語討論堰塞湖，很擔心堰塞湖不除，未來只要有點風吹草動，就得一直打包、撤離，「日子恐怕難過了」。

堰塞湖警戒區涵蓋萬榮鄉萬榮村、明利村，鳳林鎮長橋里、森榮里、鳳信里、山興里及大榮里共7村里。鳳林保全戶40戶87人，有1人至萬榮收容，另外撤離的86人中，依親50人、收容28人、安置6人、垂直避難2人。萬榮撤離30戶99人，共撤離186人。

花蓮萬里溪堰塞湖紅色警戒發布，下游鳳林鎮保全戶撤至樂活會館。記者王燕華／攝影