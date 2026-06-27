豪雨襲桃園農損23公頃 農業局：7區瓜類救助即起受理

受6月26日豪雨影響，桃園市農作物受損約23公頃，桃園市農業局表示，已啟動災情查報，達天然災害救助門檻將立即提報中央；另針對6月8日豪雨造成的瓜類災損，農業部已公告楊梅等7區辦理現金救助，即日起受理申請。

農業局統計，截至目前受損作物包括大溪區韭菜萎凋，以及西瓜、香瓜、洋香瓜浸水；八德區不結球白菜、蕹菜浸水；觀音區及新屋區水稻倒伏等，受害面積約23公頃。農業局已請各區公所持續查報災情，並依實際受損情形滾動更新資料，作為後續爭取救助依據。

此外，針對6月8日豪雨造成農田積水及瓜類作物受損，經地方勘查及行政程序後，農業部已公告楊梅、平鎮、新屋、觀音、蘆竹、大園及龍潭等7區辦理西瓜、香瓜及洋香瓜農業天然災害現金救助。其中，西瓜每公頃救助6萬4000元，香瓜及洋香瓜每公頃救助8萬元。

農業局提醒，符合救助資格且作物損失率達20%以上的農民，即日起至7月10日可向土地所在地區公所提出申請。桃園市政府也將持續關注後續天候及農損情形，適時向中央爭取相關救助資源，協助農民儘速恢復生產。

觀音區及新屋區水稻倒伏。圖／桃園市農業局提供