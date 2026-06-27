快訊

美軍公開最新空襲畫面！范斯警告伊朗：有意見打電話 否則以暴制暴

44歲摔角名將喬．多林腦癌病逝！曾奪全日本最高榮譽、效力WWE

千萬YouTuber重返光華商場當店員！爆紅店家卻嘆「今年恐是最後一年」

聽新聞
0:00 / 0:00

台14線雲龍橋邊坡坍滑搶通 安全考量傍晚封閉

中央社／ 南投27日電

南投縣仁愛鄉台14線往廬山的雲龍橋邊坡昨天坍滑，雙向道路阻斷，幸未釀傷亡或車輛損失，交通部公路局調派機具搶修今天上午搶通，考量入夜後降雨持續，下午5時起預警性封閉。

根據交通部公路局中區養護工程分局發布訊息，颱風外圍雨勢影響，台14線86.4公里雲龍橋路段邊坡昨天坍滑，道路雙向阻斷，經埔里工務段調派機具積極搶修，上午8時搶通，兩端派駐保全守視。

中區養護工程分局說，連日降雨，邊坡含水量高，現場仍偶有間歇落石，且依交通部中央氣象署情資，入夜後降雨持續且視線不佳，通行危害風險高，考量人車安全，台14線86.3公里到87.5公里路段下午5時到28日上午6時預警性封閉。

公路局表示，豪大雨後，非必要應避免進山區道路，確保安全，並隨時注意公路兩側公路資訊看板提供最新交通管制、防災資訊，民眾可多利用公路局智慧化省道即時資訊服務網及收聽警察廣播電臺，掌握即時路況。

豪雨 淹水 南投縣

延伸閱讀

影／明隧道也擋不住「落石雨」 廬山雲龍橋山壁崩落畫面怵目驚心

雨勢仍大、土石流風險增 高雄桃源區公所宣布停班停課

全台豪大雨 高鐵新竹路段低速通行、台鐵中洲至岡山一度停駛

台鐵竹中至竹東受落石影響中斷 平溪線瑞芳至菁桐復駛

相關新聞

堰塞湖紅色警戒 花蓮縣兩鄉鎮6村里午後停班停課

花蓮萬里溪堰塞湖紅色警戒發布，縣府宣布，下游警戒區萬榮、鳳林鎮一共6個村里，中午起停班停課。

新竹豪雨釀2死1失蹤 新豐65歲男巡田失聯尋獲遺體

新竹縣新豐鄉65歲何姓男子昨天凌晨4點冒著風雨出門巡視菜園後失聯，家屬心急如焚，今早新竹縣消防局再次動員搜救成員30人，沿著茄苳溪上下游搜尋，近中午傳回消息，尋獲何男的遺體，新竹縣這次因豪雨受創，目前造成2死1失蹤。

24小時內恐溢流 萬里溪堰塞湖升級紅色警戒

花蓮萬里溪堰塞湖風險升高，林保署花蓮分署依累積雨量推估，蓄水量約300萬立方公尺，約達庫容量70%，且累積雨量已達紅色警戒發布標準，中午12時發布紅色警戒。

雨勢仍大、土石流風險增 高雄桃源區公所宣布停班停課

受鋒面影響，南部清晨雨勢明顯，桃源區公所今早7時許召開會議評估山區降雨情形，考量雨勢仍大，且持續有間歇性短延時強降雨，道路通行及邊坡安全風險升高，決定宣布桃源區今天停止上班、停止上課。

影／竹縣2起失聯仍未尋獲 何妻崩潰落淚懇託尋夫盼奇蹟

受豪雨影響，新竹縣昨天傳出1死2失聯災情，地方持續投入大規模搜救行動。新竹縣長楊文科今早前往災區勘災，並在現場與失聯65歲何姓男子妻子面對面溝通。何妻情緒崩潰、數度落淚，懇託縣府與搜救人員務必全力尋人。楊文科當場承諾，將持續整合警消、海巡等資源，不放棄任何一線希望，全力投入搜尋與後續協助。

清晨豪雨灌爆雲林！西螺6小時雨量飆破200毫米 全台第一多處積淹水

受到鋒面影響，雲林縣今天凌晨降下豪大雨，其中西螺鎮截至清晨6時累積雨量突破200毫米，高居全台第一，西螺鎮、二崙鄉等地陸續傳出積淹水災情，部分路段積水最深達30公分，截至上午9時仍有多處積水未退。由於西螺、二崙為重要蔬菜產區，不僅農民採收受阻，西螺果菜市場周邊道路也因積水嚴重，甚至有蔬果運輸車拋錨，影響蔬果運輸。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。