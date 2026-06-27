台14線雲龍橋邊坡坍滑搶通 安全考量傍晚封閉

南投縣仁愛鄉台14線往廬山的雲龍橋邊坡昨天坍滑，雙向道路阻斷，幸未釀傷亡或車輛損失，交通部公路局調派機具搶修今天上午搶通，考量入夜後降雨持續，下午5時起預警性封閉。

根據交通部公路局中區養護工程分局發布訊息，颱風外圍雨勢影響，台14線86.4公里雲龍橋路段邊坡昨天坍滑，道路雙向阻斷，經埔里工務段調派機具積極搶修，上午8時搶通，兩端派駐保全守視。

中區養護工程分局說，連日降雨，邊坡含水量高，現場仍偶有間歇落石，且依交通部中央氣象署情資，入夜後降雨持續且視線不佳，通行危害風險高，考量人車安全，台14線86.3公里到87.5公里路段下午5時到28日上午6時預警性封閉。

公路局表示，豪大雨後，非必要應避免進山區道路，確保安全，並隨時注意公路兩側公路資訊看板提供最新交通管制、防災資訊，民眾可多利用公路局智慧化省道即時資訊服務網及收聽警察廣播電臺，掌握即時路況。