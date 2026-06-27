花蓮堰塞湖紅色警戒 台9線萬里溪橋封橋

花蓮萬里溪橋紅色警戒發布，24小時內恐有溢流風險，下游台9線萬里溪橋距離堰塞湖約30公里，位於警戒範圍內，公路局已於中午12時30分啟動封橋作業，預計下午1時完全封閉。

公路局調派人員機具，中午以大型吊車將水泥護欄吊放在橋頭，現場有人員指揮籲請用路人改道，現場車輛排成長龍，只能迴轉改行縣道193線。

花蓮縣政府配合中央防災機制，針對西寶大橋及箭瑛大橋與周邊路段實施預警性封閉及交通管制措施。縣府提醒，箭瑛大橋封閉替代道路（南下）：台9線-榮開路-中興大橋-193線-光豐公路台11甲線。

箭瑛大橋封閉替代道路（北上）：台9線-光豐公路台11甲線-193線-中興大橋-榮開路-台9線 。

另公路系統台9線替代路線，以交通部公路局發佈之路線為主。請用路人配合現場警力及交管人員指揮。

台9線萬里溪橋因堰塞湖紅色警戒，公路局今天中午已啟動封橋管制措施。記者王燕華／攝影