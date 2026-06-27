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新竹豪雨釀2死1失蹤 新豐65歲男巡田失聯尋獲遺體

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
新竹縣搜救人員沿著茄苳溪上下游蒐尋失聯的何男，今早發現其遺體。圖／新竹縣消防局提供
新竹縣搜救人員沿著茄苳溪上下游蒐尋失聯的何男，今早發現其遺體。圖／新竹縣消防局提供

新竹縣新豐鄉65歲何姓男子昨天凌晨4點冒著風雨出門巡視菜園後失聯，家屬心急如焚，今早新竹縣消防局再次動員搜救成員30人，沿著茄苳溪上下游搜尋，近中午傳回消息，尋獲何男的遺體，新竹縣這次因豪雨受創，目前造成2死1失蹤。

65歲何姓男子於昨日凌晨約4時外出巡視菜園後失聯，至今仍無音訊。何男妻子今早心急如焚，新竹縣長楊文科到場勘查，也強調將持續整合警消、海巡等資源，不放棄任何一線希望，全力投入搜尋與後續協助。

今天近中午傳來消息，消防人員持續步行搜尋，並於一處坡地找到何男的遺體，相關死亡原因，仍待檢警相驗。至於新埔81歲的馮姓農夫至今仍失蹤，新竹縣消防局表示，目前搜救人員採步行方式搜索中，全力搜救中。

昨天早上開車前往上班的黃姓女子，行經竹北市博愛街816巷時疑似遭洪水受困。消防局昨已尋獲其遺體，初步研判為溺斃；今上午由檢警相驗，死因判定為呼吸性休克，家屬對結果無意見，遺體未進一步解剖。

豪雨 淹水 遺體

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