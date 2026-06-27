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雲林蔬菜產區今晨被暴雨灌爆 全台營養午餐食材供應恐受影響

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
連續豪雨造成雲林縣二崙、西螺地區短期葉菜作物受損，今天凌晨豪雨更造成多處農田、菜園積淹水，擔心蔬菜受損嚴重，農民冒雨搶收。記者陳雅玲／攝影
連續豪雨造成雲林縣二崙、西螺地區短期葉菜作物受損，今天凌晨豪雨更造成多處農田、菜園積淹水，擔心蔬菜受損嚴重，農民冒雨搶收。記者陳雅玲／攝影

連續豪雨造成雲林縣二崙、西螺地區短期葉菜作物受損，今天凌晨豪雨更造成多處農田、菜園積淹水，擔心蔬菜受損嚴重，影響全台營養午餐食材供應，農民冒雨搶收，雲林縣長張麗善、立委張嘉郡等人今到菜園關心農民災損，將協助農民爭取天然災害救助，降低農民損失。

雲林縣西螺地區今天凌晨降下豪雨，短短6小時累積雨量超過200毫米，造成西螺、二崙地區多數農田積水嚴重，張麗善、張嘉郡、縣議員李明哲及廖偉晴、二崙鄉公所秘書詹深淵、義庄合作農場理事主席廖俊義等人今到田間關心農民受損及搶收情形。

蘇姓農民種植蚵白菜，供應新北市營養午餐，今晨菜園淹水嚴重，憂心會影響午餐食材供應，早上水一退就趕快冒雨搶收，但蔬菜都已有明顯水傷。

廖俊義說，今天半夜雨很大，才半小時農田就淹到看不到路，合作農場在當地與農民契作面積10多公頃，初估蔬菜損失超過7成，短時間菜價可能有明顯漲幅，他也指出，新庄子大排每逢大雨就排水不及，造成楊賢村、大華村、義庄村農田淹水，急需重新檢討防洪能力。

張麗善說，連日豪雨葉菜品質受損、產量減少，雲林蔬菜供應全台營養午餐，擔心影響食材供應，農民持續搶收，若未來幾天太陽出來會加速葉菜腐爛敗壞，這次明顯受到天然災害影響，希望農業部盡快啟動天然災害現金救助，因為多數農民要趕快搶種搶收，呼籲農民一定要拍照存證，縣府會極力爭取天然災害救助彌補農民損失。

張嘉郡說，今天實際到田間看，蔬菜都已有明顯損失，她會協助爭取天然災害救助，同時，現在極端氣候降雨難預測，雖然各地大中小排排水一直都在建設，但面臨氣候變遷，設計是不是要重新調整，都應通盤檢討。

雲林縣短期葉菜種植面積約1516公頃，其中二崙鄉約1022公頃、西螺面積337公頃，張麗善表示，已請各公所持續查報災情，若災損達到天然災害救助標準，將立即向中央建議公告辦理現金救助，短期葉菜類每公頃救助金3萬元，全力協助農民度過難關，呼籲農民保存受災照片及相關資料，以利後續災損認定及申請作業。

因為雲林農田積淹水搶收不易，西螺果菜市場今天到貨量略減，僅685噸，較昨天減少約60噸，平均交易價格45.7元，較昨天上漲1.7元，小白菜、格藍菜、蚵白菜、油菜受水傷影響，品質不佳，價格略有下跌，高麗菜、莧菜、空心菜及瓜果類則明顯漲價。

連續豪雨造成雲林縣二崙、西螺地區短期葉菜作物受損，今天凌晨豪雨更造成多處農田、菜園積淹水。記者陳雅玲／攝影
連續豪雨造成雲林縣二崙、西螺地區短期葉菜作物受損，今天凌晨豪雨更造成多處農田、菜園積淹水。記者陳雅玲／攝影

連續豪雨造成雲林縣二崙、西螺地區短期葉菜作物受損，今天凌晨豪雨更造成多處農田、菜園積淹水，擔心蔬菜受損嚴重，農民冒雨搶收。記者陳雅玲／攝影
連續豪雨造成雲林縣二崙、西螺地區短期葉菜作物受損，今天凌晨豪雨更造成多處農田、菜園積淹水，擔心蔬菜受損嚴重，農民冒雨搶收。記者陳雅玲／攝影

連續豪雨造成雲林縣二崙、西螺地區短期葉菜作物受損，今天凌晨豪雨更造成多處農田、菜園積淹水，擔心蔬菜受損嚴重，農民冒雨搶收，雲林縣長張麗善（右二）、立委張嘉郡（左ㄧ）等人今到菜園關心農民災損。記者陳雅玲／攝影
連續豪雨造成雲林縣二崙、西螺地區短期葉菜作物受損，今天凌晨豪雨更造成多處農田、菜園積淹水，擔心蔬菜受損嚴重，農民冒雨搶收，雲林縣長張麗善（右二）、立委張嘉郡（左ㄧ）等人今到菜園關心農民災損。記者陳雅玲／攝影

連續豪雨造成雲林縣二崙、西螺地區短期葉菜作物受損，今天凌晨豪雨更造成多處農田、菜園積淹水，擔心蔬菜受損嚴重，農民冒雨搶收，雲林縣長張麗善（右二）、立委張嘉郡（左ㄧ）等人今到菜園關心農民災損。記者陳雅玲／攝影
連續豪雨造成雲林縣二崙、西螺地區短期葉菜作物受損，今天凌晨豪雨更造成多處農田、菜園積淹水，擔心蔬菜受損嚴重，農民冒雨搶收，雲林縣長張麗善（右二）、立委張嘉郡（左ㄧ）等人今到菜園關心農民災損。記者陳雅玲／攝影

連續豪雨造成雲林縣二崙、西螺地區短期葉菜作物受損，今天凌晨豪雨更造成多處農田、菜園積淹水，擔心蔬菜受損嚴重，農民冒雨搶收，雲林縣長張麗善（右二）、立委張嘉郡（左ㄧ）等人今到菜園關心農民災損。記者陳雅玲／攝影
連續豪雨造成雲林縣二崙、西螺地區短期葉菜作物受損，今天凌晨豪雨更造成多處農田、菜園積淹水，擔心蔬菜受損嚴重，農民冒雨搶收，雲林縣長張麗善（右二）、立委張嘉郡（左ㄧ）等人今到菜園關心農民災損。記者陳雅玲／攝影

連續豪雨造成雲林縣二崙、西螺地區短期葉菜作物受損，今天凌晨豪雨更造成多處農田、菜園積淹水。圖／廖俊義提供
連續豪雨造成雲林縣二崙、西螺地區短期葉菜作物受損，今天凌晨豪雨更造成多處農田、菜園積淹水。圖／廖俊義提供

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