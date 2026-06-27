彰化豪雨緊急撤離9人！員林信義巷積水最深到大腿 消防局動用膠筏救人

颱風外圍環流帶來豐沛水氣，彰化縣昨深夜降雨，今凌晨傾盆大雨連下4小時，員林市當日累積降雨量220毫米，僅次於北斗鎮，但多處地區淹水，龍燈公園與圓林園這兩處滯洪池幾乎達滿水位，消防局協助市區信義巷9名居民撤離，市公所成立臨時安置所。

中央氣象局統計，彰化縣當日累積降雨量以北斗鎮222毫米最多，其次是員林市220毫米、溪州鄉219毫米。北斗鎮公所表示，北斗地勢高於相鄰鄉鎮，雨水都流入清水溪、舊濁水溪，強降雨時短暫積水，雨勢較小時就都排入兩條溪，鎮公所到目前為止沒接獲通報災情。

員林市當日累積降雨量全縣第二，大雨過後容易淹水的信義巷、南昌路、南平路今清晨到上午8點多都積水，最深到小腿，至於龍燈公園和員林園這兩處滯洪池幾乎滿水位，其中信義巷一度積水到大腿高度，消防局協助9名居民搭乘救生艇緊急撤離，到市公所開設的臨時收容所避難。

員林市代理市長賴致富說，員林市184公頃市地重劃開發區地勢較高，不淹水，每次淹水的都是舊城區低窪帶，極端氣候強降雨的雨水一時渲洩不及就淹了，這跟排水溝現有設計沒關係，當然市公所會重新評估低窪區水溝斷面寬度，要根治淹水問題必須從員林市舊城區整體水系著手。

彰化縣員林市信義巷積水最深到大腿。圖／民眾提供

彰化縣員林市多處積水。記者黃仲裕／攝影