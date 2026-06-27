24小時內恐溢流 花蓮萬里溪堰塞湖升級紅色警戒

花蓮萬里溪堰塞湖風險升高，林保署花蓮分署依累積雨量推估，蓄水量約300萬立方公尺，約達庫容量70%，且累積雨量已達紅色警戒發布標準，中午12時發布紅色警戒。

花蓮分署表示，今天雲層濃厚，無法執行空拍及堰塞湖水位測量，依累積雨量保守推估蓄水量。

依中央氣象署今日上午11時資料，集水區前24小時累積雨量＋未來24小時預測雨量約73毫米，已達紅色警戒發布標準。若集水區持續降雨，堰塞湖可能於24小時內蓄滿溢流。考量降雨不確定性及地方疏散量能，發布紅色警戒。

紅色警戒發布後，鎮上響起響亮的海嘯警報示警。警戒區域涵蓋萬榮鄉萬榮村、明利村，鳳林鎮森榮里、長橋里、山興里、鳳信里、大榮里等兩鄉鎮7村里，也有台鐵、公路台9線萬里溪橋、西寶大橋等公共設施，西寶大橋昨已封閉，公路局及鳳林鎮鎮公所啟動萬里溪橋、箭瑛大橋封路作業。