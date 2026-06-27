蔣萬安指淹水批評要本於事實？沈伯洋今舉「5大事實」回擊

台北市內湖、南港昨受大雨影響，造成積淹水，北市長蔣萬安昨晚出席木柵綠竹筍饗宴受訪，被問及民進黨北市長參選人沈伯洋提到AI治水議題時說「任何的批評要本於事實」。沈伯洋今反擊，並舉「5事實」反嗆指自己講的從頭到尾都是事實。

沈伯洋昨指北市有AI防洪，應該啟用，蔣萬安對此回應表示水利處已經很具體清楚的說明，這一次內部的積水最主要就是瞬間的暴雨，所以已經超過台北整體的容受力。另一方面北市府會持續的提升整個消納的容受力，同時提升治水的韌性。至於AI預警的部分，水利處系統有正常運作，而且都有推播。所以任何的批評要本於事實。

對蔣萬安指批評要基於事實，沈伯洋上午參加2026職人祭活動受訪時反嗆，「AI 防洪不是我講的」AI 防洪是台北市政府自己說的，所以這就是事實。如果今天蔣萬安市長說要「本於事實」的話，第一個，他自己說有AI防洪，但最後住戶是沒有收到通知的，這是事實。

沈伯洋說，他們自己在網站上面的數據都說要以「中央氣象署」為準，但他們的數據跟中央氣象署完全不一樣，這也是事實；他們自己說排水溝上面有淤積，所以要清掃，這也是事實；淹水，這也是事實；淹水所造成的災害，目前他們的補助金額完全沒有辦法彌補，這也是事實。「所以我講的從頭到尾都是事實，我想問一下，到底蔣市長是認為哪一個不是事實？」