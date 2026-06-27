豪雨農損逾9000萬元 高屏農產全品項救助

新竹縣新豐鄉65歲何姓男子昨天凌晨4點冒著風雨出門巡視菜園後失聯，家屬心急如焚，今早新竹縣消防局再次動員搜救成員30人，沿著茄苳溪上下游搜尋，近中午傳回消息，尋獲何男的遺體，新竹縣這次因豪雨受創，目前造成2死1失蹤。

2026-06-27 12:57