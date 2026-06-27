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豪雨農損逾9000萬元 高屏農產全品項救助
據農業部統計，截至今天上午11時，6月下旬豪雨導致全國農業產物及民間設施估損失約新台幣9527萬元，農業部主動公告損失最多高雄市與屏東縣農產業全品項現金救助與低利貸款。
農業部經彙整各直轄市、縣市政府查報資料更新農業災情報告，以高雄損失約4925萬元、占52%，屏東損失約3789萬元、占40%及桃園市約損失616萬元、占6%較嚴重。
農產損失部分，估計損失金額8370萬元，農作物被害面積874公頃，被害程度24%，換算無收穫面積209公頃，受損作物主要為番石榴，被害面積183公頃，損害程度30%，損失金額3234萬元，其次為木瓜、韭菜、鳳梨及香瓜等。
畜產部分估計損失金額577萬元，受損畜禽主要為雞，受損金額364萬元，其次為豬、鴨及鵝；漁產估計損失金額574萬元，受損漁產主要為淡水長腳蝦，受損金額440萬元，其次為鱸魚及吳郭魚等。
農業部主動公告高雄及屏東為辦理農業天然災害現金救助及低利貸款地區，加速辦理救助，幫農民災後復耕復建。
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