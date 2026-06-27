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竹北博愛街淹水釀滅頂憾事 民代指排水權責「行政三不管」

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
民眾黨新竹縣議員林碩彥今天批評鳳山溪支流長期權責不明「行政三不管」，才會釀出悲劇，呼籲中央與地方儘速釐清並納入整體治理。圖／林碩彥提供
民眾黨新竹縣議員林碩彥今天批評鳳山溪支流長期權責不明「行政三不管」，才會釀出悲劇，呼籲中央與地方儘速釐清並納入整體治理。圖／林碩彥提供

新竹縣竹北市博愛路816巷通往環北路1段350巷，平時是新埔往竹北、竹科上班避開車潮的捷徑，昨天卻因颱風豪大雨後，當地的鳳山溪支流水位暴漲，開車上班路過的黃女在此喪命。民眾黨新竹縣議員林碩彥今天批評鳳山溪支流長期權責不明「行政三不管」，才會釀出悲劇，呼籲中央與地方儘速釐清並納入整體治理。

林碩彥表示，泰和里鳳山溪沿岸博愛街一帶長期受排水不良困擾，每逢颱風或防汛期便頻繁淹水，居民苦不堪言。他指出，當地防汛排洪長期仰賴一條鳳山溪支流，平時看似灌溉溝渠，但在豪雨時卻承擔竹北核心社區數萬人排水重任。

他痛批，該排水系統長期被忽視，仍被視為野溪未獲重視。至於管理權責，究竟屬於經濟部水利署第二河川分署、新竹縣政府管轄的「鳳山溪支線」，或農業部農田水利署管理的「農田野溪」，至今仍未明確釐清，導致該處遲遲無法公告為區域排水，形同「行政孤兒」。

林碩彥引述泰和里長廖鴻燕指出，鳳山溪河床長期缺乏維護，雜草與樹木滋生嚴重，甚至近半河道遭植生覆蓋，明顯降低整體排洪能力。

他表示，過去曾與里長廖鴻燕現勘，並向經濟部水利署第二河川分署及農業部農田水利署反映，建議儘速清淤與清除雜木，以維持蓄洪與排水空間，但相關改善未見落實，最終在此次豪雨中印證排水受阻隱憂。

林碩彥呼籲新竹縣政府作為地方最高管理機關責無旁貸，應主動跨部會協調經濟部水利署第二河川分署及農業部農田水利署，立刻將該鳳山溪支流公告為區域重要排水公產，著手進行徹底整治與河道雜木清淤，提升區域排水效率，真正落實防汛功能。

豪雨 淹水 竹北

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