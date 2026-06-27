恐成孤島…花蓮最高檔收容所關閉 堰塞湖保全戶改安置鎮上樂活會館

花蓮萬里溪堰塞湖再度發布黃色警戒，下游百餘名保全戶才回家睡一晚又要撤離，其中檜木打造的林田山園區中山堂被稱為「最高檔收容所」，鳳林鎮公所考量一旦升級紅色警戒可能封路，加上若潰堤園區首當其衝，決定全區淨空，不再開放，全數撤到鎮上樂活會館。

林業及自然保育署花蓮分署今早7時25分因累積雨量達標，再發出黃色警戒，下游鳳林、萬榮兩鄉鎮立即展開撤離工作。

其中鳳林鎮森榮里民多數是林田山林場退休老員工，在前次黃色警報期間，原本就近安置在林田山林業文化園區中山堂，但這次將改移置鎮上的樂活會館。

鳳林鎮公所祕書徐誌謙說，林田山園區緊鄰萬里溪，一旦發生潰堤大水沖下，風險較高，擔心有可能成為孤島，此外，若升級為紅色警戒，台9線萬里溪橋也有封閉可能，物資運補不易，因此決定森榮里31人全數淨空，可採依親或至樂活會館收容，撤離工作還在進行中。

萬榮鄉收容所仍在明利國小，統計保全戶共30戶98人，其中83人依親，預計收容15人，到上午10時已有5人到收容所報到。

萬榮鄉目前本鄉萬里溪堰塞湖保全戶 : 總計：30戶98人 預計依親：83人 預計收容：15人 115/06/27 09：50更新 目前實際收容： 5人（ 男 ：3 、女：2） 安排民宿入住： （現於鳳林劉診所洗腎中）

花蓮林田山園區的中山堂在上次黃色警戒期間安置森榮里民，但公所考量風險，憂心成孤島，這次警報不再開放，全區淨空。本報資料照片