聽新聞
0:00 / 0:00
恐成孤島…花蓮最高檔收容所關閉 堰塞湖保全戶改安置鎮上樂活會館
花蓮萬里溪堰塞湖再度發布黃色警戒，下游百餘名保全戶才回家睡一晚又要撤離，其中檜木打造的林田山園區中山堂被稱為「最高檔收容所」，鳳林鎮公所考量一旦升級紅色警戒可能封路，加上若潰堤園區首當其衝，決定全區淨空，不再開放，全數撤到鎮上樂活會館。
林業及自然保育署花蓮分署今早7時25分因累積雨量達標，再發出黃色警戒，下游鳳林、萬榮兩鄉鎮立即展開撤離工作。
其中鳳林鎮森榮里民多數是林田山林場退休老員工，在前次黃色警報期間，原本就近安置在林田山林業文化園區中山堂，但這次將改移置鎮上的樂活會館。
鳳林鎮公所祕書徐誌謙說，林田山園區緊鄰萬里溪，一旦發生潰堤大水沖下，風險較高，擔心有可能成為孤島，此外，若升級為紅色警戒，台9線萬里溪橋也有封閉可能，物資運補不易，因此決定森榮里31人全數淨空，可採依親或至樂活會館收容，撤離工作還在進行中。
萬榮鄉收容所仍在明利國小，統計保全戶共30戶98人，其中83人依親，預計收容15人，到上午10時已有5人到收容所報到。
萬榮鄉目前本鄉萬里溪堰塞湖保全戶 :
總計：30戶98人
預計依親：83人
預計收容：15人
115/06/27 09：50更新
目前實際收容： 5人（ 男 ：3 、女：2）
安排民宿入住： （現於鳳林劉診所洗腎中）
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。