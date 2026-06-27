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影／竹縣2起失聯仍未尋獲 何妻崩潰落淚懇託尋夫盼奇蹟

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
新竹縣長楊文科今早前往災區勘災，失聯的何男妻子數度落淚，懇託縣府與搜救人員務必全力尋人。楊文科也安慰何妻，不放棄任何一線希望，全力投入搜尋與後續協助。記者郭政芬／攝影
新竹縣長楊文科今早前往災區勘災，失聯的何男妻子數度落淚，懇託縣府與搜救人員務必全力尋人。楊文科也安慰何妻，不放棄任何一線希望，全力投入搜尋與後續協助。記者郭政芬／攝影

豪雨影響，新竹縣昨天傳出1死2失聯災情，地方持續投入大規模搜救行動。新竹縣長楊文科今早前往災區勘災，並在現場與失聯65歲何姓男子妻子面對面溝通。何妻情緒崩潰、數度落淚，懇託縣府與搜救人員務必全力尋人。楊文科當場承諾，將持續整合警消、海巡等資源，不放棄任何一線希望，全力投入搜尋與後續協助。

在新豐鄉失聯案件中，65歲何姓男子於昨日凌晨約4時外出巡視菜園後失聯，至今仍無音訊。何男的妻子指出，先生外出後便未再返家，失去聯繫後心急如焚。

截至目前仍未發現失聯者。由於現場排水溝狹窄且水流湍急，搜救人員持續以岸巡方式推進，並搭配無人機空拍協尋。楊文科表示，在與失聯民眾妻子討論後，今天將動員海巡及消防人員，並出動空拍機，沿著海岸線逐段搜索，往出海口方向推進。搜尋範圍約為4公里，將全力投入人力與設備持續搜尋失聯民眾，盡最大努力進行救援。

新埔鎮另一起失聯案件則發生於鳳山溪流域周邊，一名81歲馮姓老農於昨日清晨外出農地後失聯。搜救人員於昨天發現疑似車輛受困位置，動用破壞工具開挖，並緊急聯繫重機具進場支援，加速清除土石，後已挖到座位處，但未發現受困者的身影，目前相關人員正積極搜救中。

楊文科今天前往兩處失聯地點了解最新搜尋進度後，隨即轉往新埔國中勘災。該校後方邊坡擋土牆於昨日因豪雨崩塌，洪水灌入校園，導致一樓教室及空間淹水，校方緊急啟動停課措施，並進行校園安全檢查與清理作業。

新竹 豪雨 失聯 淹水 楊文科

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