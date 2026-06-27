停班課挨轟慢半拍 楊文科：災情急、兼顧期末考與竹市平衡

新竹縣長楊文科昨日上午先授權各鄉鎮市公所及學校首長自行決定是否停止上班上課，隨後又宣布自中午12時起全縣停班停課，引發外界批評。對此，楊文科今天回應強調，停班課是「非常難決定的事情」，縣府始終以民眾安全及整體利益為優先考量。

楊文科今天前往勘查新豐、新埔失聯搜救現場。面對媒體聯訪，為何上午先授權地方決定，直到中午才宣布全縣停班停課？楊文科表示，昨天上午豪雨發生後，縣府立即召開會議研商，但當時多數學生已到校上課；依過往作法，若是尖石、五峰等局部地區因道路中斷等特殊情況，均由鄉鎮市公所依實際狀況決定是否停班停課。

楊文科表示，這波豪雨集中在凌晨短時間內發生，災情來得又急又快。縣府考量各地災情不同，加上學校正值期末考，因此先授權各鄉鎮市依實際狀況處置，經綜合評估後，才決定自中午12時起全縣停班停課。

縣府考量如何符合民眾需求，最後也認同讓竹縣與竹市能平衡，而非某一個單獨的市來發布，這會造成更大的困擾，因此才決定中午後停班課。

他也表示，早上發布停班停課，造成家長極大反彈，尤其學生在考試，縣府考量讓鄉親安定，而非少部分人的抨擊，縣府是以多數民眾需求及整體安定為優先考量。

話鋒一轉，楊文科也說，事後也對於竹北的一些雨災情形值得檢討，鄉鎮市公所有沒有做到他們該做的事情？他也特別指責，「不但沒有報出來，一些屬於他們所管轄部分，幾乎未做到提報，且未做到安全維護」，對此感到相當遺憾。

楊文科強調，新竹縣政府對鄉親生命安全責無旁貸，絕不會推卸責任，所有決策都是以民眾安全及全縣整體利益為最高考量，對於這樣的一些爭執，他覺得是沒有必要的，最重要的是以大局為重。