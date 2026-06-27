快訊

24小時內恐溢流！花蓮萬里溪堰塞湖升級紅色警戒

梅西26公尺巨像掀熱議！背面視角太有事 金盃位置成焦點

聽新聞
0:00 / 0:00

清晨豪雨灌爆雲林！西螺6小時雨量飆破200毫米 全台第一多處積淹水

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
受到鋒面影響，雲林縣今天凌晨降下豪大雨，其中西螺鎮截至清晨6時累積雨量突破200毫米，高居全台第一，西螺鎮、二崙鄉等地陸續傳出積淹水災情。記者陳雅玲／攝影
受到鋒面影響，雲林縣今天凌晨降下豪大雨，其中西螺鎮截至清晨6時累積雨量突破200毫米，高居全台第一，西螺鎮、二崙鄉等地陸續傳出積淹水災情。記者陳雅玲／攝影

受到鋒面影響，雲林縣今天凌晨降下豪大雨，其中西螺鎮截至清晨6時累積雨量突破200毫米，高居全台第一，西螺鎮、二崙鄉等地陸續傳出積淹水災情，部分路段積水最深達30公分，截至上午9時仍有多處積水未退。由於西螺、二崙為重要蔬菜產區，不僅農民採收受阻，西螺果菜市場周邊道路也因積水嚴重，甚至有蔬果運輸車拋錨，影響蔬果運輸。

雲林縣昨天雨勢相對和緩，未料今天凌晨鋒面帶來強降雨，不少民眾一早醒來發現道路變成水鄉澤國，紛紛將畫面分享到社群平台，直呼「農田跟路都分不清楚」、「昨天沒下的雨，一早全部補回來了」。

雲林縣水利處表示，中央氣象署昨天預估雲林24小時累積雨量約80至150毫米，尚未達警戒標準，未料今天凌晨起雨勢急遽增強，尤其清晨2時至4時降雨最為猛烈，且集中在西螺鎮、二崙鄉及虎尾鎮等地，其中西螺鎮短短6小時累積雨量便突破200毫米，造成排水系統瞬間承受龐大壓力。

水利處指出，縣府於清晨4時立即啟動緊急應變機制，通知西螺、二崙等地抽水站全力運作，目前多數地區積水已逐漸消退，但部分農田及低窪地區因地勢較低，排水仍需時間。

西螺果菜市場是全台重要蔬菜交易中心，周邊聚集大面積葉菜類產區，今天市場北路積水嚴重，截至上午9時仍未完全退去，不少農民冒雨搶收，蔬果運輸車輛通行困難，甚至有車輛因涉水過深拋錨，造成市場周邊交通壅塞，也影響蔬果進場交易。

附近果菜行員工表示，市場周邊地勢低窪，排水系統常有人亂丟垃圾、蔬果，造成排水不易，逢大雨必淹水，但今天早上雨勢過大，是這幾年淹水最嚴重的一次。

農民表示，目前正值葉菜採收期，連日降雨不僅增加採收難度，若積水持續未退，恐將影響蔬菜品質及後續供貨，盼天氣盡快放晴，降低農業損失。

受到鋒面影響，雲林縣今天凌晨降下豪大雨，其中西螺鎮截至清晨6時累積雨量突破200毫米，高居全台第一，西螺鎮、二崙鄉等地陸續傳出積淹水災情。記者陳雅玲／攝影
受到鋒面影響，雲林縣今天凌晨降下豪大雨，其中西螺鎮截至清晨6時累積雨量突破200毫米，高居全台第一，西螺鎮、二崙鄉等地陸續傳出積淹水災情。記者陳雅玲／攝影

受到鋒面影響，雲林縣今天凌晨降下豪大雨，其中西螺鎮截至清晨6時累積雨量突破200毫米，高居全台第一，西螺鎮、二崙鄉等地陸續傳出積淹水災情。記者陳雅玲／攝影
受到鋒面影響，雲林縣今天凌晨降下豪大雨，其中西螺鎮截至清晨6時累積雨量突破200毫米，高居全台第一，西螺鎮、二崙鄉等地陸續傳出積淹水災情。記者陳雅玲／攝影

受到鋒面影響，雲林縣今天凌晨降下豪大雨，其中西螺鎮截至清晨6時累積雨量突破200毫米，高居全台第一，西螺鎮、二崙鄉等地陸續傳出積淹水災情，農民搶收蔬菜困難。記者陳雅玲／攝影
受到鋒面影響，雲林縣今天凌晨降下豪大雨，其中西螺鎮截至清晨6時累積雨量突破200毫米，高居全台第一，西螺鎮、二崙鄉等地陸續傳出積淹水災情，農民搶收蔬菜困難。記者陳雅玲／攝影

受到鋒面影響，雲林縣今天凌晨降下豪大雨，其中西螺鎮截至清晨6時累積雨量突破200毫米，高居全台第一，西螺鎮、二崙鄉等地陸續傳出積淹水災情。記者陳雅玲／翻攝
受到鋒面影響，雲林縣今天凌晨降下豪大雨，其中西螺鎮截至清晨6時累積雨量突破200毫米，高居全台第一，西螺鎮、二崙鄉等地陸續傳出積淹水災情。記者陳雅玲／翻攝

受到鋒面影響，雲林縣今天凌晨降下豪大雨，其中西螺鎮截至清晨6時累積雨量突破200毫米，高居全台第一，西螺鎮、二崙鄉等地陸續傳出積淹水災情，農民搶收蔬菜困難。記者陳雅玲／攝影
受到鋒面影響，雲林縣今天凌晨降下豪大雨，其中西螺鎮截至清晨6時累積雨量突破200毫米，高居全台第一，西螺鎮、二崙鄉等地陸續傳出積淹水災情，農民搶收蔬菜困難。記者陳雅玲／攝影

受到鋒面影響，雲林縣今天凌晨降下豪大雨，其中西螺鎮截至清晨6時累積雨量突破200毫米，高居全台第一，西螺鎮、二崙鄉等地陸續傳出積淹水災情。記者陳雅玲／攝影
受到鋒面影響，雲林縣今天凌晨降下豪大雨，其中西螺鎮截至清晨6時累積雨量突破200毫米，高居全台第一，西螺鎮、二崙鄉等地陸續傳出積淹水災情。記者陳雅玲／攝影

受到鋒面影響，雲林縣今天凌晨降下豪大雨，其中西螺鎮截至清晨6時累積雨量突破200毫米，高居全台第一，西螺鎮、二崙鄉等地陸續傳出積淹水災情。記者陳雅玲／攝影
受到鋒面影響，雲林縣今天凌晨降下豪大雨，其中西螺鎮截至清晨6時累積雨量突破200毫米，高居全台第一，西螺鎮、二崙鄉等地陸續傳出積淹水災情。記者陳雅玲／攝影

受到鋒面影響，雲林縣今天凌晨降下豪大雨，其中西螺鎮截至清晨6時累積雨量突破200毫米，高居全台第一，西螺鎮、二崙鄉等地陸續傳出積淹水災情，農民搶收蔬菜困難。記者陳雅玲／攝影
受到鋒面影響，雲林縣今天凌晨降下豪大雨，其中西螺鎮截至清晨6時累積雨量突破200毫米，高居全台第一，西螺鎮、二崙鄉等地陸續傳出積淹水災情，農民搶收蔬菜困難。記者陳雅玲／攝影

豪雨 淹水 雲林

延伸閱讀

豪雨狂炸台南！ 58座抽水站狂抽水量達1座白河水庫仍淹水

豪雨襲新竹！東區雨量逾45毫米 光復路、慈雲路積水、竹科車潮塞爆

澎湖凌晨閃電強降雨加交 不少民眾半夜驚醒

影／豪雨狂襲台南仁德大淹水 道路成汪洋居民苦不堪言

相關新聞

24小時內恐溢流 萬里溪堰塞湖升級紅色警戒

花蓮萬里溪堰塞湖風險升高，林保署花蓮分署依累積雨量推估，蓄水量約300萬立方公尺，約達庫容量70%，且累積雨量已達紅色警戒發布標準，中午12時發布紅色警戒。

雨勢仍大、土石流風險增 高雄桃源區公所宣布停班停課

受鋒面影響，南部清晨雨勢明顯，桃源區公所今早7時許召開會議評估山區降雨情形，考量雨勢仍大，且持續有間歇性短延時強降雨，道路通行及邊坡安全風險升高，決定宣布桃源區今天停止上班、停止上課。

影／竹縣2起失聯仍未尋獲 何妻崩潰落淚懇託尋夫盼奇蹟

受豪雨影響，新竹縣昨天傳出1死2失聯災情，地方持續投入大規模搜救行動。新竹縣長楊文科今早前往災區勘災，並在現場與失聯65歲何姓男子妻子面對面溝通。何妻情緒崩潰、數度落淚，懇託縣府與搜救人員務必全力尋人。楊文科當場承諾，將持續整合警消、海巡等資源，不放棄任何一線希望，全力投入搜尋與後續協助。

清晨豪雨灌爆雲林！西螺6小時雨量飆破200毫米 全台第一多處積淹水

受到鋒面影響，雲林縣今天凌晨降下豪大雨，其中西螺鎮截至清晨6時累積雨量突破200毫米，高居全台第一，西螺鎮、二崙鄉等地陸續傳出積淹水災情，部分路段積水最深達30公分，截至上午9時仍有多處積水未退。由於西螺、二崙為重要蔬菜產區，不僅農民採收受阻，西螺果菜市場周邊道路也因積水嚴重，甚至有蔬果運輸車拋錨，影響蔬果運輸。

恐成孤島…花蓮最高檔收容所關閉 堰塞湖保全戶改安置鎮上樂活會館

花蓮萬里溪堰塞湖再度發布黃色警戒，下游百餘名保全戶才回家睡一晚又要撤離，其中檜木打造的林田山園區中山堂被稱為「最高檔收容所」，鳳林鎮公所考量一旦升級紅色警戒可能封路，加上若潰堤園區首當其衝，決定全區淨空，不再開放，全數撤到鎮上樂活會館。

新竹暴雨轎車滅頂1死 專家曝車輛受困積水有5關鍵判斷

昨天北部和南部暴雨造成嚴重災情，新竹縣有行駛中的車輛滅頂，駕車的黃姓女子被尋獲時已明顯死亡。車輛在強降雨中受困時，該怎麼做？「消防神主牌」臉書粉專表示，車輛開始進水或受困積水中，有5個關鍵判斷；這幾天務必避開積水路段，留意地方政府發布的最新災情通報。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。