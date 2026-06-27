彰化員林信義巷水淹到大腿 消防出動橡皮艇撤離9人

昨天北部和南部暴雨造成嚴重災情，新竹縣有行駛中的車輛滅頂，駕車的黃姓女子被尋獲時已明顯死亡。車輛在強降雨中受困時，該怎麼做？「消防神主牌」臉書粉專表示，車輛開始進水或受困積水中，有5個關鍵判斷；這幾天務必避開積水路段，留意地方政府發布的最新災情通報。

2026-06-27 08:25