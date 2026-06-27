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彰化員林信義巷水淹到大腿 消防出動橡皮艇撤離9人

中央社／ 彰化27日電

彰化縣員林市信義巷今天清晨水淹到大腿高，消防人員協助9名民眾撤離；員林市公所表示，2座滯洪池皆滿水位，隨著上午雨勢漸緩，道路積淹水已陸續消退。

受鋒面及西南風影響，彰化縣深夜持續降豪雨，根據中央氣象署統計，今天凌晨0時至上午8時，累積雨量以雲林縣西螺鎮231.5毫米最多，其他縣市部分，彰化縣員林市217毫米、南投縣南投市192毫米。

員林市南平街、大同路二段等多處路段一度積淹水，信義巷甚至水深達大腿高度，彰化縣消防局上午6時許出動橡皮艇協助信義巷9名民眾撤離，由公所安排暫時安置。

員林市公所告訴中央社記者，代理市長賴致富及公所人員前往淹水地區勘查，里長及警察等單位也針對積淹水區域拉設警示帶暫時封閉，轄內龍燈公園及圓林園2座滯洪池滿水位，目前道路上積淹水已消退。

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