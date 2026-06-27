新竹暴雨轎車滅頂1死 專家曝車輛受困積水有5關鍵判斷

昨天北部和南部暴雨造成嚴重災情，新竹縣有行駛中的車輛滅頂，駕車的黃姓女子被尋獲時已明顯死亡。車輛在強降雨中受困時，該怎麼做？「消防神主牌」臉書粉專表示，車輛開始進水或受困積水中，有5個關鍵判斷；這幾天務必避開積水路段，留意地方政府發布的最新災情通報。

「消防神主牌」表示，第一，看到前方道路積水，不確定深度，直接放棄通行，不要嘗試。地下道、涵洞這類封閉低窪路段，「積水上升的速度，可能比你判斷的快很多」，新豐大同地下道昨天清晨積水從正常到淹及腰部，只花了短短時間。

如果車輛已經行駛進積水中且尚未熄火或進水，「消防神主牌」表示，第一時間判斷水位高度，水位還在車門下緣以下，盡快倒車或想辦法駛離。

「消防神主牌」表示，如果水位已經淹過車門，車外水壓可能會讓車門打不開，這個時候不要浪費時間硬開車門，先解開安全帶，搖下車窗或用安全錘擊破車窗逃生，車窗通常比車門更容易破壞。如果是電動車窗，水位上升前盡快操作，電路一旦進水可能完全失去動力。

第四，逃出車輛後，往高處移動，「消防神主牌」表示，不要留在原地或試圖在水流中行走，「水流的力量比你想像的大」，即使看起來不深，也可能讓人站不穩。如果真的受困，無法自行脫困，立刻打119，並盡量讓自己保持在車輛較高的位置，等待救援，避免體溫流失。

「消防神主牌」表示，這幾天最重要的原則只有一個：看到封閉的地下道、淹水路段、警示線，不要心存僥倖闖過去。