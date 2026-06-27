雨天吊車營救！新北市動保處救助河邊橋下受困犬

近期大雨不斷，新北市汐止區日前有隻黑犬受困和平街台鍊橋下，因河岸為垂直壁面無法自行脫困，動保處獲報出動吊車垂降營救之後查不到這隻狗的晶片資料，先帶回新店動物之家安置，同日該犬即被民眾領養。

報案人表示，最初連續幾天在住家附近聽見狗的哀嚎聲，後來又在臉書社團發現有人貼文尋找走失小狗，他到橋邊尋找看見黑狗受困隨即聯繫動保處。救援人員抵達現場確認黑狗躲在橋下避雨暫無危險，隨後調派吊車設備支援。

當時河川水流湍急，動保員利用吊車下至河岸並在雜草叢生的濕滑河床小心移動接近該犬，另1名動保員則在橋面上協助警戒，花費2小時才把黑狗安全救出。黑狗佩戴紅色項圈沒有明顯外傷，但查無晶片資料，帶回新店動物之家安置。

數小時後，便由林姓民眾前往領養該犬並取名「阿ㄆㄧㄚˋ」，動物之家登錄晶片資料並提醒後續要做好絕育及狂犬病疫苗施打，完成領養手續。

新北市動保處表示，接獲救援通報都會盡力救援，以維護動物生命安全及福祉，民眾認養動物之後應善盡寵物管理責任，除了登錄晶片，還須定期施打狂犬疫苗及絕育，與毛寶貝在戶外活動時應繫好牽繩並注意動向，勿讓寵物離開視線，如果不慎遺失也可至動保處官網公告招領專區依照轄區找尋是否已救援收容至動物之家，盡快找回遺失毛寶貝。

新北市汐止區日前有隻黑犬受困和平街台鍊橋下，當時河川水流湍急，且因河岸為垂直壁面無法自行脫困，動保處獲報出動吊車垂降營救。圖／新北市動保處提供