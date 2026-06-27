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警報再響！花蓮萬里溪堰塞湖再發黃色警戒2鄉鎮百餘人又要撤

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
林業保育署花蓮分署根據中央氣象署天氣預報，今早７時25分二度發布花蓮萬里溪堰塞湖黃色警戒。資料照片、林保署花蓮分署提供
林業保育署花蓮分署根據中央氣象署天氣預報，今早７時25分二度發布花蓮萬里溪堰塞湖黃色警戒。資料照片、林保署花蓮分署提供

花蓮萬里溪堰塞湖昨天下午4時才解除黃色警戒，但持續下雨，到今早預報已達黃色警戒值，林業及自然保育署今天上午7時25分二度發出黃色警報，下游鳳林及萬榮公所將啟動預警性撤離。

林保署花蓮分署表示，昨天解除黃色警戒後，持續降雨，蓄水量達134萬噸，水位1057公尺，逐步接近蓄滿水位高程1080公尺。因今天雲層濃厚，沒辦法執行空拍，依近24小時雨量推估，蓄水量約達總庫容量420萬噸的40%到60%。

中央氣象署今天清晨5時定量降水預報，預計未來48小時累計降雨量為59毫米，且從萬榮林道觀測，堰塞湖方向目前持續降雨，因此發布黃色警戒，建請縣府及萬榮、鳳林兩鄉鎮公所通知保全戶避難。

堰塞湖 花蓮 豪雨 淹水

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警報解除！花蓮萬里溪堰塞湖降雨趨緩「解除黃色警報」 保全戶可返家

堰塞湖黃色警戒 花蓮萬里溪下游急撤

雨量下修 花蓮萬里溪堰塞湖解除黃色警戒

花蓮萬里溪堰塞湖蓄水134萬噸 下游堤防持續加高

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