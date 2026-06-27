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影／明隧道也擋不住「落石雨」 廬山雲龍橋山壁崩落畫面怵目驚心

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
受連日豪雨影響，南投仁愛鄉台14線廬山段雲龍橋明隧道出口發生大量落石，警方緊急封閉雙向車道，禁止人車通行。圖／警方提供
受連日豪雨影響，南投仁愛鄉台14線廬山段雲龍橋明隧道出口發生大量落石，警方緊急封閉雙向車道，禁止人車通行。圖／警方提供

受鋒面及西南風影響，南投縣仁愛鄉山區雨勢持續，台14線廬山段雲龍橋明隧道出口傍晚發生大量落石，晚間更因山壁持續崩落，造成雙向交通中斷，幸好車輛及時停避，未釀成人員傷亡。警方與公路單位已緊急封閉道路，呼籲民眾近期避免進入山區。

南投縣自昨天降下大雨，以仁愛鄉累積雨量最多、降雨範圍最廣，今天雨勢仍未停歇。傍晚5時10分左右，台14線87公里處廬山雲龍橋明隧道出口開始出現大量落石，大小石塊不斷從山壁滾落，砸擊路面發出巨大聲響，宛如「落石雨」，場面相當驚險。

當時雙向車輛見狀立即停車應變，一側車輛停留在明隧道內避險，另一側則停在距離落石區數公尺外，不敢貿然通行，幸運躲過落石，未傳出人車受損。

公路局埔里工務段獲報後立即派遣機具進場清除落石，並短暫恢復通行。不過晚間6時許，明隧道出口山壁再度崩落，落石數量比先前更多，持續危及用路安全，埔里工務段與警方隨即在道路兩端實施交通管制，封閉雙向車道，禁止車輛及行人通行，交通全面中斷。

仁愛警分局表示，台14線廬山及屯原路段連日降雨導致邊坡持續鬆動，發生山壁崩落。後續將持續監控山區路況，待確認邊坡穩定、安全無虞後，再評估開放通行時間，並呼籲民眾非必要避免前往山區，以確保行車及人身安全。

台14線雲龍橋明隧道出口山壁持續崩落，大小落石不斷滾落路面，公路單位與警方到場實施交通管制。圖／警方提供
台14線雲龍橋明隧道出口山壁持續崩落，大小落石不斷滾落路面，公路單位與警方到場實施交通管制。圖／警方提供

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