內湖泡水 民怨載道 蔣萬安：願即刻改進

北市內湖區前天因暴雨淹水，民怨四起。市長蔣萬安昨冒雨勘災並表示，造成災民生活、交通不便，有些地方確實可以做得更好，「我願意即刻地改進跟精進」。台北大學都市計畫研究所教授廖桂賢提醒，防災是民眾和政府的共同責任。

北市內湖區多處受災，文德路與內湖路二段交會的多處店家因水災休息，裝潢行老闆何先生回憶，前天三分鐘水就流進來，根本來不及把東西往上搬，只能先把電器、客人重要物品先移至高處。內湖路三段路邊滿是泡水家具，居民感嘆，家裡汽機車和家具都報廢，「不知道怎麼算財損」。

昨仍不時降雨，蔣萬安冒雨到內湖區金龍路慰問民眾，承諾補助從寬、從優發放。他說，各測站雨量前十名有七處集中在內湖，前天時雨量達一百點五毫米，十分鐘內就廿三點五毫米，超過排水系統容受力；至於被批評大型機具調度太慢，「我們就來檢討」。