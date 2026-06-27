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治水無效？台南、高屏：雨勢逾防洪標準

聯合報／ 記者屈彥辰李人岳吳淑玲郭韋綺潘奕言／台北報導
高雄市路竹區永華路底、鄰近二仁溪一帶的民宅與農田因暴雨宣洩不及爆發嚴重淹水災情。空拍鏡頭直擊，洪水漫過道路、農田，大片土地遭混濁泥水覆蓋，原本熟悉的街景瞬間消失，宛如一座漂浮在水面上的孤島。記者劉學聖／攝影
高雄市路竹區永華路底、鄰近二仁溪一帶的民宅與農田因暴雨宣洩不及爆發嚴重淹水災情。空拍鏡頭直擊，洪水漫過道路、農田，大片土地遭混濁泥水覆蓋，原本熟悉的街景瞬間消失，宛如一座漂浮在水面上的孤島。記者劉學聖／攝影

中央近廿年來在高雄台南、屏東投入治水經費高達數百億元，仍擋不住這波雨勢致災，引發「治水無效」質疑。三縣市皆稱，雨勢超過防洪排水設計標準，未來將持續向中央爭取治水經費改善。

台南市過去「逢大雨必淹」，市長黃偉哲表示，台南現行防洪設計以「十年重現頻率」為基礎，時雨量逾六十毫米即可能積水。水利局補充，相較過去淹水時間動輒一整天，這次多數地區僅短暫積水，數小時內迅速消退。

高雄近五年獲中央補助治水經費約九十二億元，市府表示，短延時強降雨屢創歷史紀錄，任何防洪排水設施都難抵擋。這次旗山、內門、美濃時雨量超過一百毫米，已超越現行防洪保護標準，多個行政區日降雨量直逼四分之一年雨量。

近九年中央補助屏東縣前瞻治水經費約六十六億，縣府表示，目前已執行約卅七億元，完成率百分之五十六，未來會以更務實的態度加速後續工程，精進治水環境、提升防洪韌性。

另外，賴清德總統稱中央總預算尚未通過，發生災害中央拿什麼救災？國民黨立院黨團書記長林沛祥昨回應，治水是延續性計畫，立法院早在三月通過治水預算，賴總統要問的人應該是行政院長卓榮泰。

文傳會主委陳以信說，總統應督促行政院整備防汛、盤點救災資源、誠實面對預算爭議，而不是把天災風險拿來恐嚇人民、逼迫國會照單全收。

藍委柯志恩也說，表決時綠委全數投反對票，通過後行政院長卓榮泰卻拒絕批准、遲不執行，到底誰在阻礙治水？她說，依「預算法」第五十四條規定，法定義務支出及延續性計畫「完全可以依法動支」。行政院手上有高達三兆元預算，加上三月通過一四七億元治水經費、三五三億元緊急救災經費，滿手都是錢，竟還大言不慚說「預算被卡」？

行政院發言人李慧芝說，能直接拿來救災的「災害準備金」及「第二預備金」不在延續性計畫範疇內，須總預算通過才能支用。她說，治水預算規畫執行長期水利工程，不能作為填補災害防救法「例外」移緩濟急的缺口，更不能當作立法院未審完總預算的藉口，請立法院盡早審完今年度總預算，確保人民生命財產安全，讓災民與災區早日恢復往常。

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