全台剩屏東6處未退水 水利署支援35台大型抽水機

豪雨襲台，多地出現淹水情形。經濟部今晚表示，全台累計有522處發生積淹水情形，目前僅剩屏東縣6處低窪地區尚未退水，水利署已陸續支援屏東縣府35台大型移動式抽水機，全力加速退水。

水利署補充說明，此次豪雨在屏東縣48小時最大累積雨量超過900毫米，24小時最大雨量也超過750毫米，1小時最大雨量更達134毫米，屬於長延時超過保護標準的強降雨，因此造成淹水，在雨勢趨緩後即陸續退水，僅剩低窪地區需藉由抽水機加速排水。

屏東連2日強降雨累積驚人雨量，不僅林邊及崁頂等鄉多處淹水，萬丹鄉興化廍堤防潰堤，水漫至周邊村落；萬巒鄉通往潮州小路的鹿寮橋面斷裂、路基掏空。

屏東縣政府表示，仍有多數地區積淹水，導致交通受阻。為維護鄉親安全，明天東港鎮、新園鄉、南州鄉、林邊鄉、崁頂鄉、佳冬鄉等6鄉鎮停止上班、停止上課；其餘地區正常上班、上課。