行政院：救災迫在眉睫 但災害準備金須等總預算三讀

近日豪雨成災，災害準備金成朝野攻防焦點。行政院今天表示，防救災工作迫在眉睫，經費資源須及時到位，但能夠直接拿來救災的災害準備金及第二預備金不在延續性計劃範疇之內，須等到中央政府總預算三讀通過後才能支用，盼立法院儘早審完今年度總預算。

今年度中央政府總預算案仍在審議階段，總統賴清德日前表示，台灣正值雨季，颱風季也將至，中央政府總預算案還沒過，若發生災害，「中央拿什麼錢去救災」，希望盡速通過。國民黨立法院黨團書記長林沛祥昨天則質疑，依預算法規定，總預算未通過時，履行法定義務支出與既有延續性計畫皆可覈實動支，且災害防救法也明文規定，救災經費不敷使用得視需要「移緩濟急」支應。

行政院今天透過媒體群組表示，行政院去年8月29日就提出完整的中央政府總預算案，但至今302天尚未審議完成，其中能夠直接拿來救災的災害準備金及第二預備金並不在延續性計劃的範疇內，必須等中央政府總預算三讀通過後才能支用。

行政院也說，立法院今年將今年度總預算付委審查後，行政院就已經在4月下旬函請各機關執行立法院同意審查時不會刪減的新台幣718億元的新興計劃，不過當中的治水預算是規劃執行長期水利工程，不能作為填補災害防救法「例外」移緩濟急的缺口，更不能當作立法院未審完總預算的藉口。

行政院呼籲，防災救災工作迫在眉睫，相關經費資源須及時到位，請立法院儘早審完今年度總預算，才能確保民眾生命財產安全，讓災民與災區早日恢復往常。