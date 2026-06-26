竹市豪雨176件災情 東區雨量231.5毫米破設站紀錄

新竹市今天降下豪大雨，24小時累積雨量328毫米，創2004年以來歷史第2高紀錄，東區測站累積231.5毫米更刷新設站以來新高。短時間強降雨超過排水系統設計容量，全市多處道路、地下道積淹水，市府啟動防汛應變，截至下午多數積水已逐步消退。

新竹市今天上午7時至9時降雨最劇烈，新竹氣象站1小時最大雨量達74.5毫米，約14.2年重現期；24小時累積雨量328毫米，自0時至下午3時10分累積283.5毫米，為2004年以來歷史第2高紀錄。

工務處指出，各地雨量皆相當驚人，東區測站累積231.5毫米，約39.5年重現期，創2004年設站以來新高；成德中學177毫米、國道一號S098K 192.5毫米及海天一線210.5毫米，也都達8年以上至14年以上重現期。

市府表示，新竹市側溝設計容量約每小時40毫米，雨水下水道主幹線約75.84毫米，本次新竹站74.5毫米、國道一號N094K 72毫米及東區56毫米，均已超過側溝設計容量，其中新竹站更接近主幹線設計值。全市共有3處測站時雨量超過50毫米，也與全市約93%積淹水通報位置相符。

監測資料顯示，上午降雨高峰期間，全市50處水位監測站中，有8站達滿管、16站充填率介於70%至89%，合計24站超過70%，主要集中東區，顯示部分雨水下水道已接近或達排水極限，導致低窪及地下道排水不及。

路淹感測器今天共有23站偵測積水，其中太原地下道最深178.5公分，全中興地下道143.1公分、竹蓮機車地下道123.7公分、東大機車地下道69.2公分。市府表示，轄管抽水站、水門及大型抽水機均依標準程序啟動，並調派移動式抽水機支援積淹水熱區，截至下午3時52分，除太原地下道及關新東路、關東路口等少數地點持續抽排外，其餘多數積水已明顯消退。

消防局統計，截至下午5時共受理176件災情，包括道路積淹水87件、房屋18件、地下道6件、地下室9件及其他56件；以東區85件最多，其次北區75件、香山區16件，通報高峰集中於上午8時至9時。市府表示，後續仍可能有局部大雨或短延時強降雨，將持續巡查排水設施、滾動調整防汛措施，並提醒民眾避免進入低窪及易積水地區，行經地下道及積水路段務必減速慢行。