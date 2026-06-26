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內湖強降雨淹水 李彥秀勘災點出重要工作：復原與防疫
受到輕颱米克拉北上以及鋒面接近影響，台北市內湖區昨暴雨大淹水。台北市立委李彥秀今協調復原工作指出，極端氣候肆虐下，事前預防與事後復原更加重要。
李彥秀指出，昨天台北市最大降雨集中在內湖區與南港區。內湖「大溝溪觀測站」測得最大時雨量達到100.5mm，部分測站累積總雨量更突破250mm。
她說，台北市未來需要加速多元化的治水韌性作為，市府也承諾「有些地方確實如果可以做得更好，應該即刻地來改進跟精進」。
李彥秀表示，大雨過後，積水退去，復原與防疫是展現社會韌性重要的工作，立法院會議甲動結束，彥秀在受災區協調樹木、落葉與垃圾清運與後續消毒工作。她也謝謝環保局同仁以及受災戶的共同努力，風雨過後，「我們更加韌性茁壯」。
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